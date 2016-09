Local

La coordinadora del Comité Contra el Feminicidio (COCOFEM) en el estado de Morelos, Ixlol Cielo Preciado Bahena, aseguró que la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, no cuenta con conocimientos en perspectiva y equidad de género, lo que propicia una mala impartición de justicia.



La activista aseguró que la carencia de conocimientos por parte de Carmen Cuevas López en equidad de género, refleja que jueces y magistrados del Poder Judicial no estén preparados en dicha materia, lo que propicia un rezago importante para dictar alguna sentencia “justa” en la impartición de justicia.

Por tal motivo, Preciado Bahena expresó que desde hace dos años los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no cuentan con conocimientos en materia equidad de género, lo que genera la impunidad por parte de las autoridades del Poder Judicial, por lo que urgió a Cuevas López aplicar nuevos mecanismos de preparación a los impartidores de justicia en perspectiva de género ante el incremento de feminicidios, tras contabilizar un total de 46 en los últimos ocho meses.

“Yo no tengo conocimiento de que la presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, tenga alguna preparación en esto, su obligación tendría que ser, porque ya hay una sentencia al Estado Mexicano en donde todas las autoridades deben estar preparadas para este tema; por supuesto no sólo la titular, sino jueces y juezas (…) Pero hemos visto que no ha sido de esta manera, debido a que desde hace dos años, que yo sepa, sólo han recibido la capacitación, por ello, todavía hay mucho rezago en juzgadores en este tema”, dijo.





Aumenta violencia contra las mujeres

La activista indicó este la carencia en capacitaciones a los impartidores de justicia sólo vulnera la garantía por parte de los familiares de las víctimas de homicidio de mujeres, debido a la impunidad en el castigo en contra de los agresores, lo que ha provocado un aumento de violencia en contra de las mujeres.

“Yo creo que los jueces, están resolviendo las sentencias de asesinatos de mujeres conforme a sus creencias personales, además de que tendría que ver con algunas cosas que ellos crean y hasta tratados internacionales y cuestiones de género que tienen que tener ellos (…) Pero bueno, mientras la cabeza no tiene los conocimientos, tampoco les exige a sus juzgadores a que se capaciten, por lo que todo estará así”, declaró.

Por último, exhortó a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, Carmen Cuevas López, a la “sensibilidad”, a fin de que los jueces y magistrados puedan contar con los conocimientos para resolver conforme a derecho y no en base a criterios personales, tal como se han resuelto en los últimos meses.