Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2016-09-06

Para conocer demandas y conflictos que enfrentan con respecto a los servicios prestados por el ISSSTE





Cuautla, Mor.- Para conocer las demandas y conflictos que enfrentan los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Cuautla con respecto a los servicios prestados por el Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el delegado Guillermo del Valle Reyes, sostuvo una reunión con líderes y empleados municipales.



En la reunión Guillermo Cirilo Correa, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Cuautla, señaló que hace falta mejorar los servicios de atención a la salud en la clínica hospital “Rafael Barba Ocampo”, ya que en ocasiones los derechohabientes prefieren atenderse en sanatorios privados y, hasta operarse “porque no tenemos buena atención en el ISSSTE”.

De igual manera que haya un mejor trato por parte del personal para las personas enfermas, “porque existen quejas de nuestros agremiados por el maltrato que han sufrido. Esas son nuestras principales demandas, y que esperamos sean escuchadas y solucionadas”, destacó.

Al respecto, el delegado del ISSSTE sostuvo que están buscando no sólo dar una mejor atención, sino transformar la clínica hospital “Rafael Barba Ocampo”, debido a que hasta hace unos años “nuestros derechohabientes eran del orden de los 25 mil y, ahora estamos dando atención a un universo de más de 90 mil”.

“Aunque eso no es pretexto, por eso, estamos realizando este tipo de reuniones, para conocer cuáles son nuestras deficiencias y poder corregirlas. Tenemos que escuchar de viva voz las demandas que existen, solo así podemos dar solución a los problemas, porque muchas no lo sabemos o la gente se queda callada y no nos dice nada”, refirió.

Guillermo del Valle Reyes observó que ahora cuenta con un hospital “el Centenario de la Revolución, que es uno de los mejores del mundo, no es porque yo lo diga, así está catalogado por los servicios que presta, por el personal especializado con que cuenta”.

Mencionó que es uno de los hospitales que tiene un equipo para dar atención a las personas con cáncer que tiene un costo de más de 100 millones de pesos, “lo que les estoy diciendo es que vamos a mejorar la atención, vamos a darle prioridad a los señalamientos que nos están haciendo para que así brindemos mejores servicios a los derechohabientes”.

Con los líderes sindicales realizó un recorrido por las instalaciones de la clínica hospital “Rafael Barba Ocampo”, el cual se encuentra en rehabilitación y que se espera que en los próximos días “ya éste funcionando al 100 por ciento”.