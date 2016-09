Observador político - Obras…corrupción gubernamental

Opinión

El estadio Agustín “Coruco” Díaz se convirtió en la “Joya de la corona” por los actos de corrupción que ahí se han detectado, y como ejemplo, mencionar que la obra hasta la fecha no se ha concluido al 100 por ciento - alberga un equipo que aspira a ascender a la primera división y su afluencia es menor a 3 mil personas en cada partido cada quince días cuando su capacidad es para 20 mil asistentes-; sin embargo no es la única, ahí están: El Puente Porfirio Díaz, Parque de Los Patios de la Estación; La calle Linares y ahora la Plaza de Armas que han sido remodeladas y señaladas como sinónimo de corrupción en la administración de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.



OBRAS CUESTIONADAS POR LOS COSTOS MILLONARIOS.- Para nadie es un secreto que las obras son amores, sin embargo, lo son más para quienes las hacen e incrementan sin ningún pudor los precios a costos exorbitantes como ya ha sido una costumbre en la presente administración del perredista Graco Ramírez, quien lejos de obtener el reconocimiento social, ha sido cuestionado y señalado por los actos de corrupción en estas y muchas otras porque tienen un objetivo, hacer negocio con estas obras por lo altísimo de sus precios y beneficiando a las empresas que son afines a la familia real que gobierna Morelos.

Sólo como antecedentes, la administración perredista anunció en diciembre del 2014, que realizaría diversas obras sobre todo para mejorar la imagen del centro histórico.

CALLE RICARDO LINARES.- Solamente basta con pasar cualquier día para verificar que la calle que se remodeló frente al restaurante Las Mañanitas –del que se ha vinculado como socio a Graco-, para constatar el pésimo estado en que se encuentra una obra que fue inaugurada a mediados de diciembre del 2014. Es decir, en menos de dos años ha tenido un desgaste impresionante pese a que el gobierno perredista aseguró que se mejoraron los servicios públicos de agua potable y drenaje sanitario, de haber sustituido la tubería, y de construir tomas de agua potable así como descargas sanitarias domiciliarias independientemente de las losas de pavimento de concreto hidráulico y la rampa con acabado estriado en área vehicular, base de concreto hidráulico con espesor de 20 centímetros, suministro y colocación de protecciones peatonales tipo bolardo de fundición metálica esféricos, suministro y colocación de guarniciones de recinto cuyo costo fue por la nada despreciable cantidad de once millones de pesos.

OTRO NEGOCIO: PUENTE “PORFIRIO DÍAZ”.- Aún la gente no se reponía a los excesos cometidos por los altos precios de la calle Linares donde se destinaron casi once millones de pesos, cuando iniciaron los trabajos de remodelación de las fuentes y el puente “Porfirio Díaz”, en la calle Leandro Valle, que según formó parte de la tercera etapa de rehabilitación de lo que se autodenominó como el Proyecto Integral de Remodelación del Centro Histórico de Cuernavaca. Graco Ramírez personalmente supervisó en algunas ocasiones los trabajos donde se volvieron a invertir cantidades exorbitantes. Para este proyecto, fueron más de siete millones de pesos. Y para mucha gente, no se le hizo nada más que pintar las fachadas, las fuentes, se mejoró en parte el alumbrado público. El cambio jamás se notó pero los más de siete millones de pesos se pagaron en tiempo y forma.

¡SE TE CAYÓ LA CREDENCIAL DEL PRI! RESPUESTA DE GRACO ANTE RECLAMO CIUDADANO POR COSTOS ONEROSOS.- Otro acto de corrupción donde se puso en evidencia al gobernador Graco Ramírez, fue cuando realizó una supervisión en la rehabilitación del parque que se ubica frente a la Antigua Estación del Ferrocarril y donde también se destinaron nueve millones de pesos. Ahí, un ciudadano confrontó y encaró al mandatario Graco Luis, a quien le cuestionó la onerosa y ofensiva inversión que realizó su administración en el parque cuando era más urgente rehabilitar el edificio de la Antigua Estación del Ferrocarril por ser un monumento histórico para el estado.

La acusación y la exhibición de que no se pudo gastar nueve millones de pesos en una obra donde el metro de pasto cuesta 20 pesos, irritó al oriundo de Tabasco quien en automático respondió a los cuestionamientos del ciudadano: “se te cayó tu credencial del PRI”, para darle la espalda y retirarse con los integrantes del gabinete que lo acompañaron. La firmeza del morelense que cuestionó los ofensivos gastos que han sido considerados como actos de corrupción en las diferentes obras que realiza el gobierno de la nueva visión, es compartida por la mayoría de los habitantes del estado quienes cuestionan las formas en que se inflan estas obras en beneficio de unos cuantos y obvio, de quienes realizan las remodelaciones.

LA JOYA DE LA CORONA.- Otra obra que ha sido más criticada que reconocida ha sido el estadio Agustín “Coruco” Díaz, porque además de que se hizo sin tener estacionamiento hasta la fecha no ha sido concluida en su totalidad. Por esta razón, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el gobernador Graco Luis Ramírez, por desvió de 857 millones de pesos para construir un estadio de futbol para el Zacatepec –cuando se había destinado 500 millones de pesos-, equipo propiedad de Víctor Sánchez Ayala.

Y ahora surge otro acto de corrupción como es en la remodelación de la Plaza de Armas en Cuernavaca, donde nuevamente se involucra a Rodrigo Gayosso Cepeda, presidente del PRD e hijo del gobernador Graco Ramírez.

