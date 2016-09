Casos y Cosas de Morelos - El enfrentamiento entre el Congreso y la ciudadanía

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2016-09-06

Mucho se puede comentar sobre el solemne acto de apertura del primer periodo de sesiones del segundo año del Congreso del Estado, acontecido el pasado día 1° de septiembre en el WorldTrade Center (WTC), en Xochitepec Morelos. Se puede comentar, por ejemplo, la posición y el discurso beligerantes que la mayoría que los diputados tomócontra la sociedad civil, a la que observan como un enemigo caprichudo a vencer a como dé lugar y a toda costa. De esa posición se infiere que los diputados perciben a la sociedad como un ente ignorante que no alcanza a dimensionar la importancia de su trabajo parlamentario o el desarrollo que el Congreso persigue en bien de sus representados. Incluso los diputados están dispuestos a convertirse en un congreso itinerante y “mártir” de las circunstancias, a sabiendas que sesionar en casa es riesgoso. Así se escucha el tono y fondo del discurso parlamentario.



Es posible que algunas de las reformas legislativas que se han aprobado en el Congreso local sean urgentes y necesarias para el desarrollo morelense. Negar, por ejemplo, que el estado requiere de un sistema de transporte eficiente y económico sería una necedad. El sistema de concesiones y “rutas” es anacrónico y obsoleto para las necesidades de movilidad que hay en la zona conurbada de la capital morelense. Las mentadas “rutas” –como se llaman los autobuses en Morelos- son viejas, incómodas, ruidosas, caras e incluso peligrosas para la geografía de Cuernavaca. Es cierto, los ciudadanos merecen algo mejor para transportarse, pero esto no parece ser el quid del asunto.

El gobierno del estado refiere que el 85% de la gente está de acuerdo en que el sistema de transporte no es solamente malo sino terrible. Para saber de ello, sin embargo, se gastaron unos millones del erario público para confirmar mediante encuesta lo que todo morelense común, que hace uso cotidiano de este servicio,sabe sin necesidad de una consulta. Sorprende, por lo demás, que el resultado de la auscultación haya sido tan pobre, pues quien esto escribe, y a ojo de buen cubero, pensaría que la insatisfacción ciudadana anda cercana al 100%, y se pregunta además, en qué mundo vive el 15% ciudadano que piensa que el servicio es eficiente.

Visto de esta manera, el asunto del transporte morelense y otros asuntos de índole diversa como el tema que aquí se aborda hacen que la gente semoleste, no por la búsqueda de hacer eficienteslos servicios públicos sino por la manera de buscar la eficiencia. Esto es lo que a todas luces provoca el distanciamiento creciente entre los representantes y los representados morelenses. Aquéllos no entienden que la opacidad prevalece como política que enardece cada vez más a la ciudadanía; y los últimos, es decir, los ciudadanos, ya no aguantan el cinismo.

La posición del poder legislativo, por lo anterior, no es nada inteligente. Pelearse contra quienes con su voto encumbraron a los diputados es una acción más que atrevida, es escupir al cielo. Es una posición más que temeraria porque, por un lado, ellos mismos se han encargado de incrementar el aborrecimiento social, de modo tal que su sede itinerante lo que muestra no es la valentía que pregonaron en el acto de apertura del segundo año de sesiones legislativas, sino temor al “malhumor” social –diría Peña Nieto.Tienen miedo de una agresión por parte de sus representados y por eso prefieren mudarse de casa en casa y andar del tingo al tango antes de enfrentar la realidad.

Es cierto, probablemente algunas de las leyes aprobadas sean necesarias en Morelos, pero donde los diputados están fallando es en el timing y el método del trabajo legislativo. Al inicio de su función, en el 2015, un buen número de ellos prometieron ser el contrapeso del poder Ejecutivo, quien después de 3 años de gestión ya había acumulado suficiente antipatía. Empezaron bravos los hombres de la calle Matamoros, alzando con frecuencia la voz y mostrando el dedo flamígero acusador contra el gobierno estatal, pero el contrapeso prometido se fue diluyendo a medida que avanzó el tiempo. Hoy por ello, por traición, comparten con el Ejecutivo el repudio social.

El timingdel Congreso local ha fallado a tal grado que, a pesar de que alguna ley pudiese ser necesaria para beneficio de los morelenses, por hartazgo, es ipso factorechazada de manera tajante. Ya no hay prudencia o credibilidad hacia la función legislativa o ejecutiva. La sociedad ya no razona de la misma manera que al inicio de la LIII legislatura y su beligerancia parece ya irreversible.

El diálogo entre el poder Legislativo y la sociedad morelense luce imposible de retornar a la cordura debido a la posición que han asumido ambas partes: Congreso y ciudadanía. Por un lado, el trabajo legislativo anda salto en mata, escondiéndose de la inconformidad social y aprobando leyes que provocan protesta y desobediencia civil mientras su contraparte, es decir, la sociedad, se ha convertido en un sabueso inconforme que con lupa los busca y encuentra en los rincones más recónditos y oscuros del territorio morelense. Y en este juego del gato y los ratones, a mediano plazo, los ratones, que se han hartado de queso, son los que saldrán perdiendo. Y este alejamiento se verá el próximo año, cuando los ratones, con sonrisas y promesas, querrán seducir a la población por el favor del voto.