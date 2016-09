En la red…. - “Aquellos que pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades” Voltaire

Opinión

Redacción | Roberto Díaz Guerrero

2016-09-06

A principios de 2012 a los morelenses nos hubiera venido muy bien poner atención a esa magnifica fabula del alacrán y la rana, esa historia donde el ponzoñoso arácnido le ruega a la rana que lo lleve al otro lado del río, la rana sabia que hacerlo le podía costar la vida. Al final, la rana acepta, convencida de que el alacrán honraría su palabra y a la mitad del camino este le entierra el aguijón y el veneno.



¿Por qué? le pregunta la rana desconcertada, sabes que ahora moriremos los dos, por que es mi naturaleza, responde convencido y resignado el alacrán.

Abundaban esos espectaculares, de Graco Ramírez, sonriendo, al lado de mujeres, hombres y chinelos tocándose el corazón, 4 años después, lo que se siente, son los efectos del veneno que se ha inyectado a una sociedad que esperaba cruzar por fin el río.

La imagen de las calles de Cuernavaca y el paso express colapsados, el pasado jueves 1 de septiembre, para permitir que el gobernador y diputados llegaran a sesionar al WTC en Xochitepec, los plantones en el congreso, el palacio de gobierno y el tribunal superior de justicia.

El conflicto en Apatlaco, centenares de transportistas con publicidad de condena a los legisladores, automovilistas con la cada vez mas lapidaria leyenda #FueraGraco en sus cristales, las redes sociales replicando el creciente enojo, la comunidad universitaria en alerta para enfrentar el embate vs su rector, la comunidad religiosa (católicos, cristianos, evangélicos), tejiendo una silenciosa pero masiva red de condena y rechazo a la postura del gobernador a favor de los matrimonios homosexuales, todo es síntoma de una sociedad envenenada.

La postura inquebrantable de Graco Ramírez frente al evidente y creciente rechazo social, confirma también que estamos frente a un personaje instalado en el autoconvencimiento de que, esa es su naturaleza, la de imponer su verdad aunque sea mentira, la de mentir como sistema y negarlo, la de ofrecer dialogo y al mismo tiempo impedirlo, la de ofrecer certidumbre y ser el factor de la incertidumbre, presumir transparencia y ser justamente el ejemplo de un gobierno opaco, con practicas groseras de nepotismo y corrupción, la de hablar de una sociedad de derechos y ordenar cancelar los mas elementales, paradójicamente apoyados por el PRD (cuando no eran gobierno), como la consulta popular, el plebiscito y la revocación de mandato, esa es su naturaleza.

Morelos es un nudo, uno tan grande y tan enredado, que a estas alturas las opciones de solución son cada vez mas pocas y dada la naturaleza del responsable del gobierno el pronostico no es nada bueno.

Esta semana que inicia, habrá de nuevo varios episodios de choque.

El Frente Amplio Morelense, apostará a la reunión con el subsecretario Roberto Campa, que ofreció una mesa de dialogo en el estado y sin la presencia del gobierno. En la agenda, habrá nuevas denuncias, como el de la confrontación en Apatlaco en Ayala, pero mas delicado aún, la exigencia para que el gobierno federal, se involucre y apoye en la apertura de al menos 2 nuevas #FosasClandestinas la de Jojutla y la que presuntamente existe en Chamilpa, al norte de Cuernavaca.

Gobernación seguirá insistiendo en el dialogo, el FAM en la dimisión del gobernador.

Enfrente, el gobernador prepara una nueva ofensiva, por un lado, mediáticamente intentarán endosarle la responsabilidad el ex fiscal Rodrigo Dorantes, citado a comparecer por la fiscalía de Morelos, y de quien ha dicho públicamente actúo con irresponsabilidad en el caso de las fosas clandestinas.

Pero el golpe que Ramírez ha venido tejiendo, es el de darle un golpe definitivo el rector Alejandro Vera, al tabasqueño le urge desactivar al motor moral de un movimiento que lo tiene en el filo de la salida del gobierno. Que se necesita para ello? Una orden de aprehensión, o el pronunciamiento abierto de que el representante de la Universidad Autónoma de Morelos es en realidad el mas grande ladrón de la historia.

Ese ha sido el mensaje que mejor ha funcionado, el colocar al rector en el terreno de la duda. El esfuerzo de aclaración de Vera ha sido tardío e insuficiente.

No está claro si el problema es el préstamo, el caso SEDESOL, o el de desvío de recursos federales. El congreso del estado y el gobernador han contado repetidamente una historia fragmentada de irregularidades por millones de pesos, la universidad no ha podido explicar con manzanas el fondo del asunto.

Si el rector cae, el movimiento se desmorona, si la universidad se colapsa Javier Sicilia pierde fuerza, el FAM se acaba, es la apuesta Graco.

Apenas la semana pasada, el Gabinete de comunicación estratégica, de Liebano Saénz, publico los resultados de la encuesta nacional 2016 en el primer semestre.

Los resultados son demoledores para el aspirante presidencial, esta reprobado en todo, en promedio el 75% de la gente opina que su gobierno esta fuera de control, que no cumple con sus obligaciones y que no le tienen confianza.

Graco Ramírez tiene niveles de aceptación similares a los de Javier Duarte en Veracruz.

Se equivoca pues el gobernador progresista en el diagnóstico, ya no es solo el Frente Amplio Morelense, es una base social mucho mas amplia y casi toda igual de enojada y agraviada.

Al momento de escribir estas líneas, 3 sujetos intentan forzar la entrada de mi casa, y hago pausa para pasar el trago amargo de la llamada de emergencia, el trauma familiar, la llegada de la policía, ver partir a la policía y quedarse con esa enfermiza sensación de impotencia, temor y confirmación de lo mal que esta el estado, no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad, le hemos reclamado y padecido, Graco Ramírez lo niega, fiel a su estilo, esa es su naturaleza..

Agradecimiento:

A esta casa editorial que dirige mi amigo Eolo Pacheco.

Por la oportunidad y la confianza.

Es un honor, tener un espacio en un medio que se ha sostenido firme, en la peor época posible para ejercer la comunicación.

El Regional enfrento y enfrenta toda la presión posible ejercida desde un régimen intolerante a la critica y contra todo lo que ello implica, se cuenta entre los muy pocos medios que han mantenido a salvo el prestigio y el honor del ejercicio periodístico.

Sea cual sea el fin de este, el peor momento de Morelos, en las paginas impresas y electrónicas del Regional, quedarán plasmadas las crónicas y las historias que no podemos permitir, vuelvan a suceder.

Gracias pues, y nos saludamos cada lunes.