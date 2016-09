Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-09-06

Cuenta con hit criminal el



Director jurídico de Gobierno





A pesar de que existe una ficha de búsqueda y localización vigente por el Sistema Plataforma México (PlatMex), en contra de Raúl Israel Hernández Cruz, por estar señalado, relacionado e involucrado directamente en varias carpetas de investigación, así como de averiguaciones previas (del sistema anterior), por graves y diversos delitos, de forma inexplicable actualmente funge como Director Jurídico del Gobierno del Estado, y siendo servidor público se da el lujo de litigar cuando estaría impedido para ello,

De acuerdo con informes oficiales, la Fiscalía de servidores públicos de Morelos, tras haber integrado la carpeta de investigación número 320/2015 se inhabilitó para desempeñar algún cargo público o como servidor público, ya que esta investigación, al igual que otras, fueron enviadas a la Procuraduría General de la República (PGR), donde a raíz de ello se le giró su ficha en el Sistema de Plataforma México y se da conocimiento a la SEDENA, PGR, FBI e incluso a la Interpol México.

Y es que el actual y flamante Director Jurídico Raúl Israel Hernández, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y uso de dinero de procedencia ilícita.

Fue por ello que el influyente funcionario ha sido inhabilitado por cinco años, sin embargo litiga cínica e impunemente sin que se tome en cuenta la serie de fechorías, además de que se pasea como cualquier persona, pero no se tratara de un albañil, de un taxista o un adicto a las drogas que cuente con Hit Criminal en Plataforma México, porque ya lo están enviando a purgar condenas al Penal de Atlacholoaya, pero como este hombre, servidor público del gobierno de Graco Ramírez, es solapado, protegido y prácticamente “intocable” desde las grandes esferas como pago de sus múltiples transas en que ha incurrido y nadie le hace nada, pese a que cuenta con ficha de aprehensiones vigente en sistema plataforma México -PlatMex-, pero lo más increíble que pese a todo ello ninguna autoridad hace algo por esta situación bochornosa que daña más la imagen del gobierno de Graco Ramírez, y más al saber a qué clase de personas contratan o al menos que lo hagan por compromisos o bien por su linda carita o simplemente por ser ampliamente recomendados y pues ahí están las consecuencia, como quien dice el enemigo se esconde en casa muy campante.

.

Capturan a desleal empleado;

robó a su empresa de seguridad

La FGE dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), aseguraron a un sujeto que presumiblemente cometió el delito de robo a casa habitación en agravio de una empresa de seguridad privada.

Una vez asegurado, el imputado de 29 años, Jazziel “N”, fue presentado ante el agente del Ministerio Público de esta Fiscalía General.

De los hechos que derivaron en la puesta a disposición, se sabe que el pasado 3 de septiembre del presente año, elementos de la PIC adscritos al grupo de Robo a Inmuebles y Comercios acudieron a la colonia Lomas de Cortés, municipio de Cuernavaca, debido a que una empresa de seguridad privada había solicitado el apoyo vía telefónica, en el cual indicaron que tenían detenido a un empleado del lugar quien presuntamente había sustraído un monitor, un radio portátil y dinero en efectivo.

Una vez recabadas las entrevistas pertinentes por parte de los agentes investigadores, éstos procedieron a asegurar a Jazziel “N”, para ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General.

Esta representación social actualmente integra la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos.

Por lo pronto este tipo de casos debe de ser no solamente analizado sino ir más a fondo ya que muchos elementos policiales que salieron más de sus corporaciones corren para esconderse en empresas de seguridad privada y ya saben cómo hacer de las suyas, pero esta vez descubrieron al desleal empleado y ya está tras las rejas, sin embargo se demuestra que la Dirección de Seguridad Privada de la Comisión Estatal de Seguridad Pública no está haciendo correcto su trabajo, que debería consistir en efectuar sorpresivas revisiones a dichas empresas para saber si sus guardias cuentan o no con el perfil, pero pues simplemente se acercan a las empresas “patitos” que ya abundan aquí para hacer sus “bisnes”, cuando por ley éstas deben ser sancionadas por no estar dadas de alta ante la CES, pero como no tienen ni registros ni permisos prefieren aflojar una “lana” cada mes y a seguir brindando lo que sería una verdadera INSEGURIDAD, pues la mayoría de los guardias no son capacitados, pero eso sí, hacen millonarios a los dueños de las empresas de Seguridad Privada en Morelos,