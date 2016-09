Local

2016-09-05

Alpuyeca, Xochitepec.- Un grupo de alrededor de 40 personas del Partido Comunista de México (PCM) se apoderó por hora y media de la caseta de Alpuyeca en la autopista del Sol, en protesta a la represión social, la precarización de la vida y las reformas estructurales como el alza a la gasolina.







La representante del comité regional de esta organización, Lourdes Perales, explicó que a pesar de que su protesta fue por la vía pacífica y no hubo objeción de parte del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Policía Federal los hostigó y forzó a que se bajaran las plumas y para no entrar en confrontación decidieron retirarse. Más tarde, en la caseta de Tepoztlán se llevó a cabo una protesta similar.

“Fue una manifestación en contra de la represión que se ha suscitado principalmente en el estado pero a nivel nacional en contra de la movilización social, liberamos la caseta de Alpuyeca alrededor de hora y media (…) en Alpuyeca estuvimos 40 compañeros, de manera pacífica, no llevamos ánimos de confrontación, no pintamos, no atentamos contra las instalaciones, simplemente es una protesta en contra de la violencia que se ha llevado en el estado”, declaró la vocera.

De manera particular, el Partido Comunista de México se manifestó por el desalojo del bloqueo que campesinos tenían en Villa de Ayala en defensa del río Cuautla, así como en Cuernavaca en el plantón que mantenían opositores al gobierno de Graco Ramírez.

Esta organización ha acompañado, principalmente al magisterio morelense en las diferentes tomas de casetas y protestas en las sedes de aplicación del examen de oposición o de permanencia.