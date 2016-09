Local

Gerardo Suarez

2016-09-05

El trabajo realizado en los 33 municipios del estado ha permitido el fortalecimiento de la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional, en el territorio morelense, como uno de los objetivos principales que ha impulsado el líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, que es informar al pueblo, escucharlo y compartir experiencias de las acciones que cada uno de los servidores públicos están realizando como parte de su responsabilidad y compromiso con la gente, señaló Miguel Enrique Lucia Espejo, presidente del CDE de MORENA.



Al realizar un acto político en la comunidad de Cocoyoc con la presencia de más de 300 líderes de la región, el comité estatal de MORENA informó de los avances en materia política y fortalecimiento se están desarrollando en cada uno de los Distritos del Estado, reafirmando que Movimiento de Regeneración Nacional se fortalece cada día y además, se mantiene en la tercera posición a nivel nacional como fuerza política gracias al trabajo y unidad de sus militantes.

Por esta razón, se han convertido en una verdadera opción y en la esperanza de México y por lo tanto, representa ahora más que nunca un mayor compromiso y de resultados por parte de quienes actualmente ocupan un cargo público en las diferentes instituciones del país.

En el evento participó el enlace estatal de MORENA en Morelos, el senador Rabindranath Salazar Solorio, quien destacó las prioridades del trabajo de este partido son: vigilar, defender y proponer iniciativas y acciones en beneficio del pueblo.

Al respecto, señaló: “Estamos trabajando en una agenda nacional que está demostrando que no estábamos equivocados cuando votamos en contra de las iniciativas del Presidente y de sus partidos aliados, hoy pagamos más por la gasolina, es más cara la luz, tenemos problemas en materia de seguridad y no existe un desarrollo económico como lo proponían. Sin duda alguna, quienes nos critican es porque saben que tenemos la capacidad de enfrentar los retos y sabemos qué es lo que necesita el pueblo y no sólo los grupos de poder”.

De igual forma, sostuvo la importancia de encontrarse con gente que con mucho entusiasmo trabajan porque las cosas cambien en Morelos y todo el país, luego de considerar que sólo trabajando en unidad y de manera directa, en cada uno de los distritos, van a lograr cambiar la realidad que se vive para que sea el pueblo quien impulse una nueva política nacional con beneficios para el pueblo.