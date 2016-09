Local

2016-09-05

DOMINGO XXIII.

INTRODUCCIÓN.

Hay muchas dificultades que nos impiden el encuentro con Dios. Jesús nos advierte en el Evangelio de la dificultad que suponen ciertas ataduras para descubrirle y seguirle.Jesús nos quiere enteros y libres. Libres del entorno y libres de nosotros mismos, por eso lo de renunciarse a sí mismo: renunciar a lo que tiene.

El hombre tiene dos caras. La que mira a sí mismo y la que mira a los demás. Jesús no nos pide renunciar a las dos. Nos pide renunciar a la primera a la que mira a sí mismo y a todo aquello que está atado a ese sí mismo. Con la otra cara, con la que mira a los demás es con la que realmente seguimos a Cristo.

Jesús nos dice que si en un deseo de ser libres vamos a caer en la esclavitud de algún ídolo, que caigamos en ser esclavos de nuestros hermanos, porque en ese servicio a ellos encontraremos la única y verdadera libertad.

Todos los hombres y pueblos hacen esfuerzos enormes por conseguir pasar de la esclavitud a la libertad. Muchos reclaman hoy, como derecho supremo y bien absoluto del hombre, la libertad, raíz de su personalidad y de la dignidad de la persona humana. De ahí que proponga un análisis más pormenorizado sobre el sentido profundo de la verdadera libertad.

1.- LA LIBERTAD DE CRISTO. Para el cristiano, la libertad no es sólo una meta y un ideal que hay que conseguir; ni una nueva situación social; ni unos derechos determinados. Para el cristiano la libertad es algo vivo, concreto, personal; ES UNA PERSONA, y esta persona es Cristo, quien enviándonos su Espíritu nos hizo en plenitud hijos adoptivos y nos dio la posibilidad de llamar “Padre a Dios”. La verdadera raíz de nuestra libertad es la muerte victoriosa de Jesús. Pablo y Juan son los que deducen las consecuencias teológicas de ese acontecimientos y pregonan más claramente la libertad cristiana. S. Pablo, en la carta a los Gálatas: “Para que fuéramos libres nos liberó Cristo… hermanos, han sido llamados a la libertad” (Gal 5,1-13). Para San Juan esa libertad está, ante todo, en la fe con que se reciben aquellas palabras de Cristo: “La Verdad los hará libres…, si el Hijo les libera, serán libres de verdad” (Jn 8 32).

La Libertad Cristiana abarca todo el contexto existencial del hombre , individual y social; pero, al mismo tiempo, va mucho más allá de él. No consiste únicamente en la situación sociológica de una individuo, sino que la trasciende inmensamente: todo hombres, sea esclavo, sea señor, es libre en Jesucristo, porque es un hermano (v 16). La emancipación que nos trae Cristo está sobre todas las categorías sociológicas humanas, es una libertad mucho más radical. Se extiende, sobre todo, a tres campos: el pecado, la muerte y la ley.

a.- Libres del Pecado . Cristo nos arranca de su tiranía. “Dios nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha pasado al reino de su Hijo muy amado, en quien tenemos la redención,a la remisión de los pecados” (Col 1,13).

b.- Libres de la Muerte: es la consecuencia del pecado. Los cristianos están ya libres de su yugo, si bien esta liberación sólo será absoluta en la resurrección. Pero fundamentalmente “hemos pasado de la muerte a la vida” (1 Jn 3,14).

c.- Libres de “la ley”: la última liberación que nos consiguió Cristo es la de la ley, no sólo de la ley ritual, sino de todo la ley mosaica, pues “no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia” (Rom 6,15). La raíz de nuestra salvación no será ya el cumplimiento de una ley exterior.

Ahora no tenemos otra ley que la nueva “Ley del espíritu de vida en Cristo Jesús”, es decir la ley de la libertad, porque “donde está el espíritu del Señor allí está la libertad” (2 Cor 3,17).

d.- La caridad, sobre todo. Por encima de la libertad y de cualquier otra cosa, hay que poner siempre la caridad, como dice Pablo: “Todo me está permitido, pero no todo es edificante” (1 Cor 6,12). Cuando lo pide el bien espiritual de un hermano hay que renuncia a nuestra libertad para no dañarle.

2.- ¿EN QUÉ CONSISTE LA LIBERTAD AUTÉNTICA?. Según lo que nos dice la Palabra de Dios debemos deslindar bien los campos:

a.- La Libertad NO consiste en: -- Hacer cada uno lo que se le antoje. – Hacer lo que nos apetece, o nos es útil, o agradable…, sino lo que se debe hacer, lo que es objetivamente honesto y bueno. – Seguir la moda o la corriente para no chocar con el ambiente social…: todo ésos no son nunca criterios de verdadera libertad, sino su negación total. Muchos que gritan “libertad” no son más que esclavos con muchas cadenas: + cadenas de los instintos, que los dominan por completo; + la cadena del egoísmo más descarado: el hombre se hace el centro del mundo…; + las cadenas de las pasiones más rastreras: dios-vientre, dios-sexo, dios-droga…; + las cadenas del orgullo, de la ambición, de la avaricia…; + las cadenas del respeto humano mal entendido: “¿Qué dirán, si no hago lo que los demás?” + Las cadenas de los mitos. Los hombres se resisten a todo dogmatismo, venga de donde venga, pero al mismo tiempo se admite como infalible la voz de ciertos profetas; ésos si son infalibles. Hay otros mitos admitidos, como el de la “técnica”, el de la “publicidad”, el de la mayoría de edad del hombre moderno”, el de la “mentalidad” y tantos otros. Nos creemos superhombres o dioses, y , sin embargo, “los hombres de hoy son gigantes nucleares y niños éticos” (Omar Bradley).

b.- La Verdadera Libertad CONSISTE EN : -- La facultad que tiene el hombre para elegir los medios más aptos para conseguir su verdadero fin. Libertad es una noble, consciente y libre sujeción a la ley para mejor conseguir el fin de la vida que es el bien, es decir: Dios.

-- Facultad para el bien: nunca puede ser la libertad una facultad para el mal; eso no sería una perfección, sino la gran imperfección y ruina del hombre.

-- Facultad que nos asemeja a Dios: Dios es infinitamente libre, precisamente porque su obrar está perfectamente identificado con la ley eterna que es Él mismo. Cristo, en cuanto hombre, fue libre: sin embargo, “se sujetó” siempre, no a la fuerza, sino libre y gozosamente, a la voluntad del Padre: “mi alimento es hacer la voluntad del que me envió” (Jn 4,34). “Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz” (Filp 2,8)