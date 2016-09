Local

Yesenia Daniel |

2016-09-05

En este libro se vincula el trágico hecho que sigue siendo motivo de reclamo de justicia en el país y en el mundo



Xoxocotla, Puente de Ixtla.- “La guerra que nos ocultan”, es una versión alterna a la que dio el gobierno mexicano por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; en este libro se vincula el trágico hecho que sigue siendo motivo de reclamo de justicia en el país y en el mundo, con la corrupción del sistema gubernamental, el narcotráfico y la actividad minera de empresas canadienses confabuladas para despojar a los pueblos originarios de sus recursos naturales.



La presentación del libro “La guerra que nos ocultan” de la autoría de Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, se realizó este fin de semana en el poblado indígena de Xoxocotla, un pueblo originario que desde hace al menos diez años se ha declarado enemigo de los proyectos trasnacionales que buscan despojarlo de sus recursos naturales, principalmente del agua.

El libro reúne datos del expediente completo de la “versión histórica” que en su momento dio la Procuraduría General de la República (PGR) y que sugería que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero en Cocula con lo cual se le daría “carpetazo” al asunto. También se tuvo acceso a un conjunto de documentos clasificados y testimonios que llevaron a los autores del libro a concluir que “la verdad histórica” de la PGR estaba muy lejos de lo que se vivió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“El estado mexicano, la presidencia de la República, el ejército, Murillo Karam, han dicho de manera reiterada que el Ejército, las fuerzas armadas no tuvieron nada que ver en aquella noche; el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) dijo que era necesario investigar a las fuerzas armadas por la posibilidad de que hubieran estado involucrados en aquella noche trágica en donde murieron seis personas, tres de las cuales eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y otras tres que relativamente no tendrían alguna vinculación directa: los futbolistas de segunda división ´Los avispones de Chilpancingo´, una mujer que viajaba en un taxi y un conjunto de daños que le llamarán daños colaterales y que hasta el momento no se les ha hecho justicia”, explicó Félix Santana Ángeles.





Pero ¿por qué Ayotzinapa?

A través de los años se han identificado a las normales rurales como “semilleros de guerrilleros”, por ello han sido reprimidas constantemente por los gobiernos, ya que sus estudiantes y maestros saben que una de sus filosofías no sólo es educar y enseñar principios básicos de matemáticas y lectura, sino también de la lucha de los derechos de una sociedad, iniciando por los que menos tienen que suelen ser los más abusados.

Sin embargo, Ayotzinapa, en donde se encuentra la Normal Rural “Isidro Burgos”, tenía un elemento más que era objeto de atención del gobierno federal: en los últimos años se había convertido en un punto de reunión de grupos antimineros como Rema (Red Mexicana de Afectados por la Minería), de policías comunitarias como la de Mireles, y del Movimiento Magisterial. De hecho, los autores destacan que las últimas masacres, cuya versión del gobierno está en duda como la de Tlatlaya, están enmarcadas por la existencia de una franja que va desde Mezcala, Guerrero, y que termina hasta el sur del Estado de México en Tlatlaya, precisamente, de explotación de minerales como el uranio, oro y titanio, y donde se ha visto una estrategia de represión militar.

“Hay asesinatos, hay desplazamientos, hay liquidación de dirigentes sociales que se niegan a entregar sus tierras y éstas tierras están siendo ocupadas por empresas trasnacionales (…) el 25 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales”, agregaron los autores del libro.

Con la información y datos que se tienen para este libro se señala la relación y el papel del narcotráfico con el gobierno mexicano y las empresas mineras.

“Lo que nosotros mostramos en La guerra que nos ocultan es una forma distinta de entender el papel del narcotráfico y su vinculación con las mineras internacionales para someter a pueblos enteros y sus dirigentes sociales a partir de aventarles la responsabilidad a los narcos y decir ´es un ajuste de cuentas, no tiene nada que ver con el saqueo de los recursos naturales´, y lo que nosotros estamos observando es otra cosa, es la colusión del gobierno de la república, de las instituciones del gobierno con los grandes intereses extranjeros que están saqueando los recursos naturales a nuestro país y como frente utilizan al crimen organizado para evitar que haya alzamientos de tipo social”.





Julio César Mondragón Fontes

El libro tiene un apartado para la deshumanizada forma en que le fue arrancada la vida al estudiante de 20 años, Julio César Mondragón Fontes, quien esa misma noche fue desollado vivo y su cuerpo dejado a 300 metros del C4 de Iguala. De acuerdo a la versión oficial de la necropsia del estudiante, murió por traumatismo cráneo encefálico, pero el dictamen de los expertos forenses externos indica que el joven murió por hemorragia, en la escena del crimen se localizó uno de sus ojos el cual le fue arrancado vivo con todo y el nervio ocular, porque se sabe que éste es uno de los mayores dolores que puede sentir una persona.





“El cuerpo de Julio César fue un mensaje a todos los luchadores sociales, a todos los dirigentes, para decir, si tú continúas con tu lucha, esto es lo que te va a suceder. No fue una muerte común, a Julio César le arrancaron el rostro, le machacaron las orejas y no hubo hueso en su caja torácica que haya quedado intacto”.





El estudiante tenía antecedentes de haberse manifestado contra actos de corrupción en anteriores normales donde había estudiado y participaba activamente en las luchas de la normal rural de Ayotzinapa.