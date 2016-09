Brevi@rio... - Demagógica institucional y el hartazgo social

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2016-09-05

La sociedad está harta de los malos políticos y gobernantes. Los magros resultados en las políticas púbicas no sólo acentúan los problemas sociales sino que parecen eternizarlos, y eso es un lastre para los gobiernos de los tres niveles, muchos de los cuales han sido ocupados ya por dos o más fuerzas políticas en las últimas dos décadas, y sin embargo la alternancia no parece ser la solución, por el contrario, sólo ha demostrado que ya sean de derecha, de centro o de izquierda, en ninguno caso quienes ocupan el poder público en las instituciones han sido capaces de entender y atender las demandas ciudadanas.



Peor aún, las respuestas a las exigencias sociales y el discurso demagógico con que se simulan resultados, es directamente proporcional al nivel de encono que se acumula entre la población, y como ejemplo más claro tenemos que mientras el nivel de inseguridad y violencia mantiene secuestrada la paz y la tranquilidad ciudadana, la mayoría de los gobernantes llenan sus discursos y declaraciones con frases triunfalistas, asegurando que la partida se gana a la delincuencia, que las políticas implementadas son la panacea y que los índices de criminalidad son abatidos. Mientras, la población suma cada más su cuota al baño de sangre y al terror que a diario de suscita en las calles, colonias, comunidades y ciudades, donde la realidad es atroz. No pasa un solo día en que en Morelos y en el país, las cifras de la violencia se ensanchen dando cuenta de u fenómeno que no parece tener fin ni dar tregua.

Pero no sólo ha sido la inseguridad, o los desatinos en todas las políticas públicas que no generan desarrollo lo que ha puesto a prueba y dejado ver el fracaso de la clase política que gobierna a la sociedad, también su falta de voluntad u omisión ha sido desnudada al no atender y desdeñar los reclamos de diálogo que diversos sectores de la población han manifestado para debatir temas y problemas que a todos atañen. Parece que entre mayor apertura y mayores espacios reclaman los ciudadanos, los gobiernos y los políticos se cierran más y sólo tratan de imponer visiones ideológicas confusas, o en el peor de los casos ideas personales, y para muestra un botón. Morelos es un claro ejemplo de un gobierno que se dice de izquierda, democrático y progresista, pero que en los últimos días ha aplicado la “ley del garrote” como la mejor respuesta para quienes disienten y reclaman ser tomados en cuenta, en tanto que los legisladores del Congreso del Estado dicen representar los intereses ciudadanos, pero son repudiados por aprobar reformas tan impopulares que hasta la justicia federal ha suspendido, e irónicamente se han convertido en diputados errantes, por no poder sesionar en su sede oficial, ocupada por inconformes con su quehacer.

Parece pues que la clase política, o por lo menos la mayoría, llegó al tope de su desgaste y hoy carece de imaginación para gobernar, pero lo que es peor es que ya no tiene voluntad de servir a los intereses de la sociedad, prefiere transitar por su zona de confort e incluso se atreve a desdeñar los reclamos ciudadanos, es capaz de mentir y sustraerse de la realidad, como si desde su cápsula y a control remoto creyera que es posible mantener el estado de las cosas y propiciar un desarrollo. Cuando la nave va a pique parece que ha sido más fácil dejar el timón, así pasó con el PRI a finales del siglo pasado y le bastó poco más de una década al PAN para darse cuenta que no era tan fácil.

En Morelos pasó algo similar sólo que más recientemente, en el último lustro, le tocó al PRD y no al PRI ocupar la gubernatura, sólo para acabar de enterrar las esperanzas de una sociedad que ha vivido entre la desesperanza y el terror, la peor época en más de dos décadas, con una entidad bañada en sangre, polarizada y enfrentada con las instituciones que no han atendido y dado respuesta a los enormes problemas. El estado vive sus peores momentos y es evidente que el gobierno decidió dejarlo a la deriva, pues más interesado por tratar de reinventarse, la locura por la carrera presidencial se ha trazado, más que como un objetivo, en una salida…

