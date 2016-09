Local

Guadalupe Flores

El hecho fue aceptado por la Unión de Voceadores; serán colocados en calles aledañas a Palacio: San Vicente



La acción obedece a una disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)





La Asociación de Unión de Voceadores del Estado de Morelos aceptó la reubicación de cuatro puestos de periódicos ubicados sobre la Plaza de Armas “Emiliano Zapata” en Cuernavaca.







La reubicación obedece a una disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que el Gobierno del Estado tendrá que acatar, informó el subsecretario de Atención Social del Gobierno del Estado, Jorge Meade González.

Lo anterior, es parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión de trabajo en la que participó el secretario general de la Asociación Nacional de Unión de Voceadores de Periódicos, Libros y Revistas A.C, Héctor Molina y Paola San Vicente, de la Unión de Voceadores del Estado de Morelos y agremiados.

En entrevista, Paola San Vicente, de la Asociación estatal, calificó de “positiva” la reunión con Meade González y aseveró que existe el compromiso de ser reubicados en las calles aledañas a Palacio de Gobierno.

“Nos quedamos tranquilos con esta información, sólo serán unos metros que nos van a reubicar, ya hay negociaciones para determinar los puntos, pero van a ser unos cuantos metros”, comentó.

Explicó que la reubicación será enfrente a la Plaza de Armas, dos de los puestos estarán sobre la calle Gutenberg y dos más sobre el bulevar Juárez, a un costado del Callejón del Cubo.

Por su parte, Héctor Molina Cepeda, secretario general de la Asociación Nacional de Uniones de Voceadores de Periódicos, Libros y Revistas A.C, dijo: “vemos la apertura del Gobierno del Estado”, reconoció que existía temor, “pero con la negociación estos cuatros puestos que están enfrente de la Plaza y ahora estarán a una distancia de 5 a 7 metros”.

Finalmente, el subsecretario de Atención Social del Gobierno del Estado, Jorge Meade González explicó que “por indicación del INAH no podrán estar los puestos de periódicos”, pero “hay el compromiso para reubicarlos, el compromiso es que los amigos (voceadores) no se moverán en cuanto no tengan dónde ubicarse, ese es el compromiso público. No se cobrará el puesto de periódicos es un recurso público de todos y es para ellos, los nuevos módulos no tendrán costo para ellos”.