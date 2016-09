Local

Comparecerá ex fiscal por el caso Tetelcingo

Erick A. Juarez |

2016-09-03

Ha sido citado para el próximo 7 de septiembre, confirmó Javier Pérez Durón



El actual delegado de la PGR en Durango, ya evadió un primer citatorio que le fue enviado





Será hasta el próximo 7 de septiembre, cuando se presente el ex procurador, Rodrigo Dorantes Salgado a una comparecencia ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cuautla, como testigo sobre el caso de la inhumación de 117 cadáveres en la fosa del panteón “Las Cruces”, del poblado de Tetelcingo.







En conferencia de prensa, el fiscal morelense, Javier Pérez Durón, informó que el hoy delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) del estado de Durango, Rodrigo Dorantes no acudió a una primera cita que se envió a un domicilio en esta ciudad, por lo que fue notificado por segunda ocasión para su presentación, debido a que el requerimiento fue a través de la procuradora general, Arely Gómez González.

Dijo que en caso de que no se presente durante su segundo requerimiento, tendrá una tercera oportunidad, de lo contrario, la dependencia estatal no descartará la posibilidad de girar una orden de aprehensión o presentación, por lo que agotarán los recursos procedentes que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“La FGE ya citó a declarar al ex procurador General de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado para que rinda su declaración en la carpeta de investigación para el próximo 7 de septiembre, ya había sido citado, más sin embargo, no compareció porque en el domicilio que se notificó ya no se encuentra y lo hicimos a través de su superior jerárquico (…)”, declaró.

Pérez Durón indicó hasta el momento son cuatro las carpetas de investigación que se investigan por parte de los ex funcionarios de la Fiscalía Regional Oriente, quienes presuntamente pudieran estar involucrados en la exhumación clandestina de los 117 cuerpos.

Reveló que actualmente se encuentra vinculado a proceso ante el Juez de Control y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en Morelos, Gerson Cervantes, en la carpeta de investigación CT-UIDD- A/586/2015 (acumulada con la CT-UIDD-D/2101/2015 y SC01/10193/2015) quien se desempeñó como Coordinador de Servicios Periciales de la zona Oriente, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.

Por lo que señaló que derivado a un amparo que promovió Gerson Cervantes ante la justicia federal, su situación jurídica se encuentra suspendida temporalmente.

Mientras que Ana Lilia Guerrero, quien se desempeñó como Directora General de Servicios Periciales de la entonces PGJEM, y quien estuvo a cargo de la inhumación de fecha 28 de marzo del 2014, igualmente enfrenta un proceso penal dentro de la misma causa penal-.

“En los próximos días se solicitará al Juez de Control y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial, con sede en Cuautla, señale día y hora para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación”.