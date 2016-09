Local

Yesenia Daniel

2016-09-03

Planta de valorización de Tlaltizapán podría ser la opción que mejor convenga, edil



Jojutla, Mor.- Tras más de una semana de cierre y sin poder hacer el depósito de basura en el relleno sanitario del municipio, el ayuntamiento indicó que la planta de valorización de Tlaltizapán podría ser la opción que mejor convenga económicamente para atender el tema de los desechos, en tanto se resuelve el conflicto entre la empresa Sanea y el ejido de Jojutla.



Por el momento, el gobierno local recurrió a su homólogo en Zacatepec para depositar la basura que se genera diariamente en esta ciudad principal de la zona sur.

El presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, explicó que el cierre del relleno sanitario ubicado en la colonia Higuerón, pero perteneciente al ejido de Jojutla, deriva de un conflicto entre la empresa Sanea y el ejido, ya que en el convenio signado se aprobó la creación de una cooperativa.

El conflicto se originó cuando el ejido se dio cuenta de que la empresa Sanea realizó el depósito de basura en un terreno contiguo que antes sirvió como tiradero a cielo abierto, -cuyo dueño también es el ejido-, y que ya antes había sido remediado y clausurado por las autoridades ambientales, derivado de este hecho el ejido acusó de provocar una contaminación al medio ambiente y decidió cerrar el camino de acceso para impedir que los camiones recolectores hicieran el depósito de los desechos.

“La desavenencia era entre ellos y la empresa, no tanto con el ayuntamiento, sin embargo como fue una sociedad cooperativa la que se formó, por eso es que hoy el que se ve inmerso en esa circunstancia es el municipio, no obstante estamos valorando tener una nueva alternativa, que en este caso sería el depositar la basura, tratarla y que esto no se colapse ni se convierta en un problema de salud o en un problema social”, declaró el alcalde de Jojutla.

Entre esas opciones se encuentra la de contratar los servicios de la empresa de valorización de Tlaltizapán, de acuerdo al alcalde, han tenido pláticas con los encargados del lugar y los gastos prácticamente se asemejan a los que hacen con el depósito de basura en el relleno de Higuerón.

“En Tlaltizapán ya platicamos con la gente que está operando la planta de tratamiento, quien ha manifestado que tiene toda la posibilidad y estamos valorando, no nada más jurídicamente sino económicamente porque a Jojutla le resulta un tanto complicado porque hay que sumarle el costo de operatividad, los camiones, el personal, el diesel y todo lo que esto implica”, agregó.

El municipio de Jojutla eroga alrededor de 180 mil pesos cada mes por concepto de recolección y depósito de la basura.