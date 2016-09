Observador político - Duro revés a Graco

Opinión

Gerardo Suarez |

2016-09-03

En su alocada aspiración presidencial el aún gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, desatendió prácticamente todo en Morelos y dejó a sus esbirros reformas que en lo económico les dejarían recursos millonarios, sin embargo, éstas han sido frenadas como el famosísimo Morebús que dejaría en la calle a 40 mil familias y por tanto, un Juez Federal, ordenó suspender el proyecto aprobado desde el Congreso Local. Pero aún hay más, también se admitió el trámite ante la justifica de la federación del amparo contra la Ley del Instituto de Crédito. Estas dos acciones han sido un severo revés al mandatario quien se encuentra más que enojado porque gobernación federal dialoga con el Frente Amplio Morelense y sin interlocución del Ejecutivo.



DESESPERACIÓN GUBERNAMENTAL.- Graco Ramírez durante los más de cuatro años de que ganó y se convirtió en gobernador, prácticamente nunca se dejaba ver en Morelos por una simple razón: porque él vive en la Ciudad de México y además viaja constantemente al interior de la república e incluso fuera del país. Sin embargo, durante la apertura del primer periodo del segundo año legislativo del Congreso que se desarrolló en el Word Trade Center, se le vio cansado, flaco, sin ganas, frustrado, molesto y sin tanto ánimo cómo ocurrió por ejemplo el año pasado cuando su mirada era firme. Hoy, las cosas le están pesando, los frentes abiertos por todos lados y en todo lugar lo ha desgastado. Las mentiras constantes en las que ha incurrido tanto él como los integrantes de su gabinete ya no surten efecto. Ahora, han tenido que implementar una campaña más férrea y enérgica contra sus adversarios sin embargo, por más presión y actos de provocación así como la implementación del garrote que está llevando a cabo ya no le dan resultados. La información fluye en automático y desde México ya lo tienen en la mira. Ya no está Manlio Fabio Beltrones, el ex presidente del CEN del PRI –y su compañero en el Senado- para ayudarle en la entidad con los legisladores del tricolor.

Pero además, otro revés de que ha sido objeto el oriundo de Tabasco que aún gobierna Morelos, fue la dolorosísima derrota política que sufrió en la dirigencia nacional del PRD a manos de Alejandra Barrales, ya que la “gallina” que apoyaba Nueva Izquierda denominados “Los Chuchos” de cuya expresión es integrante Graco Ramírez, fue la secretaria general del partido, Beatriz Mojica, de quien quitaron su candidatura y por tanto, apoyará a la candidata y presidenta solaztequista de Miguel Ángel Mancera, por lo que se mantendrá en el cargo y acompañará en la dirigencia a Barrales hasta 2017. Por ello, no ha pesado el llamado que le hizo a la dirigencia de su partido para obtener el respaldado ante los embates de que está siendo por parte de más de 100 agrupaciones sociales que integran el Frente Amplio Morelense.

Hoy, quienes le habían brindado su respaldo para todas sus acciones en el Congreso le han dado la espalda. El grupo parlamentario del PRI, así como la dirigencia nacional del PRD; aunado al revés en la Ley del Instituto de Crédito y ahora en los amparos que le dieron entrada la justicia federal por lo que se frenará el famoso proyecto del Morebús. En síntesis, el negocio que traían en puerta y para lo cual ya se relamían los bigotes algunos allegados al mandatario para este multimillonario negocio, tendrá que esperar… Sí es que lo ganan.

CITA FISCALÍA A DORANTES A DECLARAR POR FOSAS DE TETELCINGO.- Era un hecho que en cualquier momento tendría que haber repercusiones en la administración de Graco por los lamentables y condenables delitos que se cometieron en las fosas clandestinas de Tetelcingo, con la complacencia del gobierno del estado, por ello, se anunció ayer por parte del fiscal Javier Pérez Durón, la comparecencia del ex procurador y actual delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, Rodrigo Dorantes Salgado, quien oficialmente ya fue citado a comparecer nuevamente porque en su administración se inhumaron más de 100 cuerpos en el oriente del estado.

Este 7 de septiembre se tendrá que presentar en calidad de testigo o de lo contrario, de hacer caso omiso, podría iniciársele una orden de presentación que no sería más que una orden de aprehensión. Sin embargo, para muchos especialistas en el tema, quien también tiene que ser llamado a cuenta por el delito de omisión, es el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en razón de que todos estos delitos calificados incluso como de lesa humanidad, se dieron durante el gobierno del perredista y quien incluso, fue el promotor de bloquear el proceso de exhumación como lo denunció el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Los siguientes días serán más que difíciles para la administración del PRD en Morelos porque además del tema de las fosas de Tetelcingo que será noticia nacional e internacional, se estará exigiendo en las pláticas que tendrá el FAM con la secretaría de Gobernación, aunado a la consulta ciudadana donde el pueblo decidirá si quiere que se quede Graco o que se vaya. Pero no es todo, los partidos le empiezan a poner un cerco al igual que los legisladores federales y locales. Y al final, también se demandará la apertura de las fosas de Jojutla y ahora de Chamilpa.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: gerardosuarez73