Erick A. Juarez |

2016-09-02

La magistrada denunció discriminación hacia su personal por parte de las actuales autoridades



Pidió revisión de registro biométrico de entradas y salidas; sólo a los afines con la nueva autoridad les dan beneficios





A casi un mes de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López no convocara a sesión de pleno, el miércoles pasado los magistrados locales acordaron emitir un oficio para que todos los trabajadores de Segunda Instancia chequen sus entradas y salidas de sus horas de trabajo del Poder Judicial.



Durante la sesión ordinaria realizada la tarde de este miércoles, la impartidora de justicia, Nadia Luz Lara Chávez reveló a sus homólogos que desde hace varias semanas el personal adscrito a su ponencia y proyectistas, han sido discriminados por las actuales autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En ese sentido, Lara Chávez solicitó a sus homólogos y a la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas realicen una revisión del registro biométrico de las entradas y salidas de todos los trabajadores del TSJ, ya que ha visualizado favoritismos para algunos trabajadores de los magistrados a fines con la actual administración, al otorgarles beneficios para que puedan checar, así como el otorgamiento de licencias.





Trato desigual

“Sólo he visto que ha sido un trato desigual y eso hoy lo vine a hacer mención, ya que sólo pido que se les den las mismas condiciones de trabajo al personal que ahora está conmigo en Cuautla, se hace de una manera diferente y hay trato diferenciado en cuanto al personal de otros magistrados, ya que se les permite checar en este tribunal o no checar, mi gente tiene claramente establecido las obligaciones de lo que derivan de su propia responsabilidad”, declaró.

Además, Lara Chávez demandó a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a que los trabajadores puedan checar su hora de trabajo en las adscripciones correspondientes y no en otras sedes para posteriormente trasladarse a su espacio laboral, es decir, en ocasiones los empleados tienen que venir a Cuernavaca a checar su hora de entrada y salida, sin embargo, deben de trasladarse en caso de que estén adscritos a otro distrito judicial.

Por ello, aseveró que en su ponencia son un total de cinco personas, han sido tratadas de diferente forma al grado de que a sus proyectistas se les negó una licencia, mientras que en el caso de los proyectistas de otros magistrados se les otorgó lo que requerían.

“Yo lo único que estoy pidiendo es que haya igualdad, no trato de beneficiar a mi personal para que no chequen, no sólo quiero que la gente que cheque en su centro laboral, por ello, solicitó que se revise la bitácora biométrica de todos los trabajadores para aquellos que no chequen o no se presenten a trabajar”, dijo.





Todos deberán checar: Carmen

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas aseguró que el punto de acuerdo será en que todos los trabajadores, deberán de checar sus horarios de entrada y salida de su hora de trabajo, como medida de disciplina.

“Ese sería el punto de acuerdo y la propuesta que yo en este momento hago, para no seguir debatiendo el tema, por lo que vamos a buscar mecanismos donde todos sean iguales, el acuerdo sería que todos firmen o chequen por igual y por unanimidad se aprueba con 13 votos a favor”, reiteró.