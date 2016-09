Local

Con el fin de les sirva a la hora de presentar sus propuestas en el futuro, señaló Jessica Ortega



Esto, luego de que el INE investiga a Blanco por aceptar millonaria suma para postularse en elecciones pasadas





Tras hacer un llamado a las autoridades electorales de Morelos en el caso de la investigación contra el edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo -acusado de recibir millonaria suma de dinero por aceptar su postulación en el pasado proceso electoral- la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Jessica Ortega de la Cruz, recomendó a los partidos políticos a analizar lo que ocurre y que esto sirva para la toma de decisiones en el futuro.



“Más que Cuauhtémoc Blanco presente su renuncia al cargo, o licencia para separarse del cargo, las autoridades electorales deben tomar cartas en el asunto y actuar como lo mandata la ley, es un tema que por su delicadeza, debe ser analizado a fondo y llegar a sus últimas consecuencias”, estimó Ortega de la Cruz.

En Morelos hay muchos talentos, ciudadanos con mucho conocimiento y capacidades como para dirigir los futuros de un municipio como es el caso de Cuernavaca, por ello no es necesario echar la mano de una figura pública como lo es el ex futbolista, quien pese a los señalamientos “notamos que hace un gran esfuerzo por sacar adelante a la ciudad, pero ello no impide la intervención de las autoridades electorales y dar seguimiento a los serios señalamientos que se han vertido hacia su persona”.

“Lo que mal comienza, mal acaba”, dijo la dirigente de Movimiento Ciudadano al tiempo de reiterar el llamado a los partidos políticos para analizar sus propuestas antes de tomar decisiones, más cuando se avecina el proceso electoral del 2018 y que en el caso de Morelos, ha iniciado la efervescencia política adelantándose quizá a los tiempos.





Se deben revisar señalamientos

Empero, dijo que más que los señalamientos en contra del edil, se debe revisar, investigar al Partido Social Demócrata (PSD) y a sus actores políticos principales, puesto que fue ese instituto político el que lo postuló al cargo.

Más allá de las acusaciones, señalamientos y denostaciones, debe llegarse al fondo del caso y ahí, jugará papel importante el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) que ya ha instruido a la Secretaría Ejecutiva a iniciar la investigación correspondiente.

“Tengo conocimiento que en breve, se aprobará en el Congreso del Estado una reforma electoral importante, de ahí el llamado a los legisladores a tomar en cuenta lo que ocurre en Cuernavaca para evitar estas anomalías”.

Por último, Jessica Ortega de la Cruz, dijo que Cuauhtémoc Blanco Bravo finalmente tiene derechos adquiridos, toda vez que llegó al cargo gracias a la decisión y voluntad de los ciudadanos, más allá de su salida, que se investigue.