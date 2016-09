Nosotros - EPN, ¡pero qué necesidad!

Opinión

José Maria Román |

2016-09-02

En materia política los tiempos y las formas dicen todo, sobre todo dicen la capacidad y la congruencia de quienes la ejercen. En política exterior la premisa, desde tiempo de Juárez quedó claro el respeto que debemos tener y nos deben tener las demás naciones, sobre todo el respeto al orden interno de cada País. La imprudencia con que se ejerce la política exterior, ya no hablemos de la interior del actual Presidente nos expone y nos avergüenza. Esto no puede ser así, sobre todo porque al ojear la historia sabemos muy bien las consecuencias de las imprudencias en especial con los Estados unidos.



Obviamente los tiempos para la reunión con cualquier candidato de cualquier nación es meterse en la vida interna de otra nación cuando se omite buscar el momento legal y político y expone a México en este caso a ser parcial cuando los procesos electorales en EU aún están corriendo. Con razón se ha dicho que es como si Obama invitara a Andrés Manuel López Obrador y a Margarita Zavala a sostener una reunión en la Casa Blanca sin antes haber sido candidatos electos por su pueblo. Hay tiempos, hay formas señor joven Presidente EPN. Pudo hacerse lo que hizo al invitar a la señora Hillary Clinton y al señor Trump, pero no en territorio nacional y menos aún en la casa oficial del Gobierno de México que son Los Pinos. Cuando se hace así como Usted lo hizo se les da un lugar que aún no le otorgan sus leyes. Esto si era de su interés y si los tiempos lo requerían, que no es el caso debió en última instancia haberse llevado a cabo en territorio Americano en igualdad de circunstancias y cuando previamente los dos candidatos al gobierno de Estados Unidos lo consintieran. Otra cosa distinta es que una vez electo por el pueblo de los Estados Unidos se invite al candidato ganador, que aquí si resulta valida la invitación y exponerle nuestra inquietud sobre la política que públicamente ha expuesto sobre nuestra vecindad y otra hacerlo al “hay se va”. Hacerlo antes es una imprudencia porque en primer lugar no sabemos aún quien será ganador y con quien trabajaremos de gobierno a gobierno y en segundo porque estamos hiriendo susceptibilidades con el otro o los otros candidatos. El riesgo de esta imprudencia presidencial de EPN es enorme o puede ser enorme por los costos económicos y sociales que para México pueden resultar.

Tenemos una relación comercial con los EU superior a los 400 mil millones de dólares anuales y millones de nuestros empleos dependen de la existencia de ese comercio que cualquier Presidente del EU puede alterar, tenemos según algunos cálculos una población ilegal Mexicana que puede oscilar en doce o catorce millones de indocumentados que viven allá y envían grandes remesas de dólares para nuestro País. Hay pueblos enteros que viven de esas remesas y en algunos casos como el estado de Zacatecas que ante la falta de oportunidad de un empleo decoroso han emigrado a allá laborar y prácticamente son su fuente primordial de ingresos de miles de familias de ese estado. Nuestra industria y comercio depende en más del 80% de los Estados Unidos. En cierta forma, con la excepción del turismo y eso está en entredicho, las remesas de nuestros connacionales son la base más importante de adquisición de dólares. Hoy por hoy en el mundo es el dólar la moneda que domina y con lo que se compra prácticamente todo en todas las naciones. Cuando se ejerce una política como la realizada por EPN exponemos esta actividad porque nosotros no podemos prescindir de ella impunemente y los Estados Unidos sí. Esa es la diferencia.

Los planes ya expuestos además de poner en riesgo este tipo de relaciones comerciales son por parte del partido del señor Trump la expulsión se dice de más de 400 mil mexicanos delincuentes que purgan condenas en las cárceles de allá. Solamente baste imaginar el mar de personas sin empleo que se encontrarían en las calles de México en el momento en que decidan expulsarlos. Si la señora Clinton no viene, créame, estamos en problemas porque la señal de ella sería la desaprobación de las formas en materia diplomática y también tendríamos posiblemente un broncón de dimensiones incalculables y un gravísimo problema comercial que nos explotaría en la cara.

No señor Presidente, no teníamos necesidad de que se hiciera lo que Usted hizo, no son las formas ni es el tipo de diplomacia entrometida la que debemos aplicar. Usted en dos años se va, nosotros nos quedamos con las consecuencias.