A título personal - UAEM

Opinión

Redacción | Oswaldo Castañeda Barrera

2016-09-02

Somos miles de morelenses los que estudiamos y egresamos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por ende tenemos un profundo cariño a nuestra institución y casa de formación, fue en este espacio donde se nos instruyó lo que a muchos nos dio la posibilidad de obtener un empleo o desarrollar una profesión, lo que hace que muchas generaciones tengamos agradecimiento y reconocimiento a todo lo que constituye una gran institución académica.



Sin menoscabo a lo que ha sido en años anteriores nuestra máxima casa de estudios, vale la pena reconocer el interés de quienes han estado al frente por mejorar día a día la infraestructura y el nivel de enseñanza, podrían mostrarse estudios según convenga a quien haga referencia de estos, pero la realidad es que nuestra institución ha mejorado y tiene un reconocimiento a nivel nacional.

Considero que ha sido muy oportuno que el Rector de la UAEM continúe haciendo las aclaraciones pertinentes, pues al margen de un asunto no menor como lo son las manifestaciones por lo que sucede cotidianamente en nuestra entidad, el nombre de esta institución no debe quedar en entredicho, y repito vale la pena ver como ha venido avanzando positivamente nuestra universidad.

La posición de varios diputados locales y la del Presidente del mismo congreso local me parece imprudente al señalar que debe el rector renunciar, los señalamientos que hacen en su contra en los últimos días atiende más a una situación de carácter político y genera encono, comparto que los recursos deben ejercerse con transparencia y creo también que esa postura debe prevalecer para exigir una correcta fiscalizaciónde los recursos a los ayuntamientos, al gobierno estatal, al poder judicial y por supuesto del mismo poder legislativo.

Como lo hiciera Manuel GómezMorín siendo un joven rector de la UNAM impulso y lucho por su autonomía, en un acto de congruencia ideológica es acertada la postura de los legisladores y la dirigencia de Acción Nacional al apoyar a nuestra máxima casa de estudios, se debe buscar como impulsar a la UAEM y no ver como la dividimos o como cae un rector que habla y expresa la inconformidad de los universitarios y sus familias ante un inminente descontento por la inseguridad que prevalece en Morelos.

La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver en un noticiero nacional el debate entre el rector y el gobernador del estado, pese a estar convencido en la importancia de la aperturay el debate me parece desafortunado que la imagen de Morelos se desgaste ante señalamientos recíprocos de corrupción, eso pone en mal a nuestra entidad, sin embargo quienes vivimos aquí pese a lo que se diga en el debate y uno u otro pareciera más elocuente, la realidad la conocemos y sin duda será importante que el rector solvente las observaciones pendientes, pero de igual manera en el gobierno estatal hay temas inaplazables que deben ser aclarados y atendidos a la brevedad.

La universidad está en un proceso de mejora permanente, se continúan dignificando sus instalaciones y la calidad de enseñanza siendo un espacio donde muchos aspiramos estudiar y donde pocos tienen la oportunidad por la gran demanda que existe para ingresar, situación que exige converger en torno de la universidad, a buscar más recursos y menos señalamientos estériles, son muchos los estudiantes que no pueden ingresar por la saturación de las aulas o por la falta de infraestructura.

La UAEM tiene el reconocimiento de propios y extraños, quizás puedan ser comprensibles las críticas de quienes no la conocen por no ser de aquí o por no haber estudiado en ella, pero me parecen muestras claras de ingratitud de quienes recibieron su formación profesional aquí y hoy se convirtieron en detractores.

La universidad como su origen etimológico de esta palabra lo dice, debe ser universal, un espacio plural y semillero de las próximas generaciones, el atacarla es como escupir al cielo, debemos actuar con responsabilidad exigir transparencia difundir y dar a conocer lo que se ha hecho aunque sea evidente, cuidemos e impulsemos a nuestra Universidad, la educación es prioridad y la esperanza para salir adelante.