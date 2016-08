Local

Yesenia Daniel |

2016-09-01

Zacatepec, Mor.- Al despedir a sus compañeros Argelia Popoca González y Gabriel Cuevas Salgado en homenaje póstumo, policías de la corporación del Mando Único de Zacatepec pidieron a la ciudadanía respeto por el trabajo que desempeñan.



“Únicamente les pido a todos ustedes, y demás ciudadanos que nos respeten, porque en nuestra labor día a día sabemos que podemos morir, lo sabemos; y sabemos que lo hacemos con el agrado de combatir a la delincuencia y nunca hemos traído a un detenido porque esté en la iglesia rezando, porque esté cenando con su familia, traemos a personas que están cometiendo allá algo”, expresó una oficial delante del féretro de sus compañeros en el homenaje que les rindió ayer por la mañana en el ayuntamiento de Zacatepec.

La baja de la pareja de elementos policiacos caló en la corporación porque se han sentido continuamente señalados por la sociedad al relacionarlos con actos injustos, abusos de poder o por no estar calificados para desempeñar el cargo.

“Para muchos esto puede ser nada, pero para nosotros que nos entregamos en cuerpo y alma a este trabajo en la policía, sabemos que tenemos hora de entrada pero de salida, no sabemos. Lamentablemente para mí, me hubiera gustado estar en este evento para reconocimiento de algunos de mis compañeros y en especial a cualquiera de estos dos compañeros, para mí es muy doloroso perder por partida doble a mis compañeros, aquí decimos que tenemos nuestra segunda familia porque la primera queda en segundo término, porque en días festivos, eventos especiales, cumpleaños, navidades, años nuevos, estamos aquí para combatir la delincuencia, para resguardar la seguridad de la ciudadanía”, continuó la oficial.

Reprochó el hecho de que sean juzgados como un objeto desechable sin reparar en que también son seres humanos: “para muchos, somos algo desechable, no sentimos, no tenemos familia, pero sí contamos con una familia y tenemos sentimientos también; a lo mejor no tenemos todo lo necesario, pero lo más gratificante para todos nosotros es que algún ciudadano o muchos o varios con sus bendiciones cada día, con decirnos `poli, gracias`, eso nos reconforta”.

El alcalde Francisco Salinas Sánchez, también destacó la labor de los policías en el trabajo de la seguridad pública: “hoy todos somos críticos, todos hoy dicen ´la culpa la tiene el policía, el tránsito´, pero nosotros qué hemos hecho para poder mejorar dónde vivimos, esa es una reflexión que quiero hacer porque hoy vemos a dos personas que dan la vida para proteger a muchos de nosotros”.

El edil recordó que la muerte de los policías se suscitó por una persecución en un punto de revisión el pasado lunes por la noche en donde una pareja de hombres a bordo de una motocicleta no se detuvo a pesar de la indicación de los oficiales, estos puntos de revisión se implementaron con mayor presencia luego de que se registró un asesinato doble en la madrugada del 20 de agosto cuando sujetos desconocidos acribillaron a un taxista y el copiloto cuando viajaban sobre la carretera en la colonia Plan de Ayala; de ninguno de los homicidios hay detenidos hasta el momento.

En tanto, el comandante Diego Barrientos Campos, que resultó herido en el ataque se encuentra estable de salud luego de su atención médica, según han referido las autoridades municipales.