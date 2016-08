Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2016-09-01

Se rumoró había sido atacado por un comando armado; lo que sí, dijo, es que ha recibido amenazas de muerte



Ayala, Mor.- Tras desmentir que haya sufrido un atentado, en el que se rumoró que había sido asesinado por un comando, el presidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón manifestó que “estoy bien, no me ha pasado nada ni a mí ni a mi familia”.



Lo que sí dejó en claro es que ha recibido amenazas de muerte tanto por las redes sociales (FACEBOOK) como por llamadas telefónicas. En el caso de las redes sociales, expuso que tiene identificados a aquellos que lo han amenazado de muerte e interpondrá una denuncia penal en su contra “lo que más llama la atención es que ni siquiera son vecinos de Ayala, son del municipio de Cuautla”.

Más adelante, el alcalde priísta señaló que y exhibió copias de las licencias de construcción del acueducto que se construye entre los límites de Ayala y Cuautla, en la comunidad de San Pedro Apatlaco. En los documentos mostrados a los medios de información, destacó que los permisos de la obra datan desde 2012, aunque no dio el nombre del alcalde se refirió a Isaac Pimentel Rivas y su sucesora, Francisca Callejas Castro.

Explicó que de ahí en adelante se fueron ampliando las licencias para la obra del acueducto que surtirá de agua de la planta de tratamiento ubicada en Cuautla, a la termoeléctrica del poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla.

Entre otros alcaldes involucrados están los entonces panistas, José Manuel Tablas Pimentel y Bernardo Sosa.

“Yo no estoy dando una licencia de construcción, esa ya fue dada desde el 2012, continúo en el 2013 y así en adelante, hasta hoy el 2016. Lo único que hice fue darle la ampliación solicitada por la Comisión Federal de Electricidad, porque tiene licencia que fue refrendada todo ese tiempo”, indicó.

Antonio Domínguez Aragón sostuvo que se tiene que ver que él no dio ninguna licencia “no me quedó otra más que hacer la ampliación del permiso de construcción, me vi obligado a hacerlo, porque ellos tienen (la CFE) la licencia de construcción que dieron los entonces alcaldes”.

Dijo que en todo caso debe de haber una reunión entre los campesinos de los diferentes ejidos involucrados con los ex alcaldes, “para que de ahí se deslinden responsabilidades y, se vea que fue lo que sucedió y porque se otorgó la licencia de construcción del acueducto”.