Yesenia Daniel |

2016-09-01

Exhortan fenicios a tener precaución en fines de semana y días festivos



Jojutla, Mor.- Comerciantes de los mercados municipales exhortaron a la población y al gremio a tener precaución en fines de semana, días festivos y principalmente, periodos vacacionales por la circulación de billetes falsos.



El comerciante Raymundo Pérez Hernández del mercado “Benito Juárez”, comentó que las vacaciones que acaban de terminar hubo entre el gremio un número considerable de quejas de locatarios que recibieron billetes falsos, principalmente de denominación de 200 y 500 pesos.

“Yo siempre he hecho el comentario a mis compañeros de que en el periodo de vacaciones, los puentes, Semana Santa, en diciembre; obviamente se incrementa la venta y por ende también llega gente de fuera, y yo me doy cuenta de que es la gente que trae billetes falsos porque es la época que normalmente se da eso”, explicó Raymundo Pérez.

Dijo que algunos locatarios han tomado como medida de precaución el usar los plumones que detectan el papel falso, sin embargo en el ajetreo de las ventas, se siguen dando casos de engaños.

“Yo en la personal, a mí me dieron uno de a 500, se me juntaron tres, cuatro clientes, entre ellos uno de fuera, yo cometí el error de juntar los billetes y eran de la misma denominación y ya cuando me di cuenta ya no pude reclamar y entre esos tres, cuatro clientes, había uno de fuera y se me hace que por ahí fue”, dijo Pérez Hernández.

Al no haber persona responsable por el engaño, los afectados no han podido hacer las denuncias, indicaron.