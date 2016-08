Opinión - Los maestros morelenses despojados de su empleo

Opinión

Isaías Cano Morales |

2016-09-01

Son 24 los docentes en el estado de Morelos los que la SEP despojó de sus plazas, en su mayoría maestras. El motivo del despido: el no presentarse a los exámenes de evaluación. Trascendió que, no obstante que el IEBEM habría decidido la reinstalación de estos docentes, ordenando los pagos suspendidos, finalmente, órdenes superiores dictaminaron calificar como cesados en definitiva a los maestros, pasando por alto, que éstos habían justificado el por qué no habían acudido a dichos eventos, los cuales, fue pública la denuncia, que se efectuaron con presencia e intimidación policiaca y bajo amenazas administrativas amén de otras circunstancias adversas. Estos mentores morelenses, quienes venían desempeñándose en las aulas frente a sus grupos, de pronto se quedaron sin trabajo y sin los sueldos que quincenalmente recibían, exclamando, ante la injusticia de que eran objeto, “y ahora como vamos a solventar los gastos diarios”, “con qué vamos a sostener a nuestras familias”. El desconcierto y la rabia. A esos compañeros los vemos hoy “boteando” en escuelas y en reuniones de maestros jubilados en espera de ayudas y cooperaciones económicas, siendo por supuesto irrisorias, alcanzando a los profesores desempleados la desesperación y la impotencia, analizando entre ellos la situación de apremio que viven y trazando las medidas de lucha a emprender con la esperanza de que sean reinstalados en sus centros de trabajo. Quienes dirigen el SNTE en Morelos por supuesto permanecen sordos y ciegos ante esta situación de agremiados agredidos laboralmente por el patrón, abandonándolos a su suerte, sin tomar en cuenta que las cuotas sindicales les fueron descontadas religiosamente. En Morelos son más de 20 los maestros despedidos de su empleo y en otros estados la cifra llega o rebasa cuatro mil y los que se agregan según, anuncia la SEP del “cartucho quemado” como le llama un columnista a Aurelio Nuño.



Esos son, entre otros los “beneficios”, los “avances educativos”, las “mejoras” en la educación de la tan denostada Reforma Educativa de Peña Nieto y su sargento Nuño, sin contar con otras fatales consecuencias como los encarcelamientos de profesores, los asesinatos del pueblo de Nochixtlán, los heridos, las víctimas y los descuentos a salarios. La lucha de la CNTE ha sido duramente castigada, sangrienta, perseguida, sacrificada, golpeada, heroica, cruelmente denostada por medios del gobierno, y ahí sigue, sin que la dobleguen amenazas ni discursos presidenciales paranoicos. Y frente al embate oficial y empresarial contra los maestros en lucha, se levanta la solidaridad de sindicatos, de académicos, de trabajadores de la cultura, de analistas e investigadores y de numerosos grupos de padres de familia y de la sociedad civil.

Ante críticas y argumentos en contra de la evaluación punitiva, siendo esta la aberración jurídica- laboral, de la citada reforma a la educación que rechaza tajante la CENTE, ahora el INEE recula y dice que la evaluación ya no será obligatoria, sino solo para quienes la presentaron y no la calificaron. En los hechos, esta rectificación del INEE, es una aceptación, de que las evaluaciones a maestros que han servido como pretexto para pisotear derechos laborales y dejar sin empleo a miles, es algo que debe ponerse en la mesa en Gobernación y la SEP, en los diálogos que se han sostenido y deben continuar, para borrar de tajo la evaluación punitiva y sostener dicha materia como capacitación permanente de los docentes a cargo de la SEP, pero, se repite, sin que sea espada que penda sobre derechos laborales ni profesionales, simplemente como instrumento pedagógico de continua mejora para el ejercicio profesional docente.

Los docentes despedidos de Morelos y de otros estados deben ser restituidos en sus plazas y pagados su emolumentos con retroactividad, y por supuesto, una evaluación incoherente, antipedagógica, alejada de realidades sociales, más bien con fines de control, intimidación y represores, debe ser borrada de todo modelo educativo. Empero los nubarrones de encono mayor del conflicto no deaparecen.

Chay_cano@hotmail.com