Casos y Cosas de Morelos - ¿Plebiscito y revocación de mandato retrasados?

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2016-09-01

Como era de esperarse, Hortencia Figueroa Peralta, previsora como es la diputada, ha expresado que el plebiscito que Graco Ramírez aceptó como desafío del rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez, no puede tener lugar porque la legislación no lo permite. Si usted, estimado y único lector, vio el video del debate conducido por Loret de Mola entre el gobernador de Morelos y el rector de la Universidad, debe haber sido testigo de que al final Vera Jiménez retó al mandatario a que ambos sometieran su mandato a consulta ciudadana: el gobernador, ante el pueblo de Morelos; y él, como rector de la UAEM, ante la comunidad universitaria. Y si los electores fuesen adversos a cualquiera de ellos, dejar el cargo público que ocupan.



La propuesta tomó por sorpresa al mandatario, quien titubeó un instante mientras ponía en orden algunos documentos que había llevado al debate, para luego aceptar el reto. La negación hubiese sido un error mediático ante la cámara nacional. Aunque sí adujo que habría que considerar el mecanismo para poder hacerlo, sabedor que los diputados desaprobaron esta ley hace unos meses y que la realización de un evento así, por su costo político y económico, es poco factible.

La Universidad ha expresado esta idea antes: el plebiscito y la revocación de mandato como medida democrática a lo que la gente quiere. Lo han dicho Vera y Sicilia. El rector trae una agenda adelantada a la conceptualización de democracia que hay en Palacio de Gobierno, y ahí es dondese da el encontronazo. Alejandro Vera dice ser fiel al lema universitario: “por una universidad socialmente responsable”, que trasciende las trancas que la educación históricamente ha tenido; quiere que las respuestas a los problemas sean atendidos mediante evaluación, conocimiento crítico y sapiencia para hacer las cosas. El gobernador, por su parte, considera el marco jurídico su lema y a la vez blasón de guerra, independientemente de la calidad de las leyes. La norma estricta contra la oposición es su reducto, es un castillo guardado por cocodrilos que nadan alrededor de la torre y un puente elevadizoinalcanzable para la sociedad.

Nadie puede saber con precisión lo que desea Vera Jiménez. Por su proceder, se pueden adivinar algunas cosas, pero solamente él sabe en detalle por qué hace lo que hace. Pero más allá de sus intenciones, considerando al rector como un ser humano de carne y hueso, el lema universitario es en sí excelente: “…socialmente responsable”.

México vive problemasgraves de toda índole: la política, la economía, la educación, la salud y tantas otras condiciones tienen a la sociedad malhumorada, por decir lo menos y para proteger el nivel discursivo del presidente, quien para calificar el sentir de la gente, usó este adjetivo. No muy pertinente, si es que el presidente sabe que el mal humor es un estado de ánimo de quien se irrita o enfada por motivos baladíes. Y en este asunto no hay nada que pueda calificarse como baladí.

La sociedad está encabronada, diría yo, disculpando mi soez atrevimiento ante mi único y estimado lector, a quien cuido lo mejor que puedo para no terminar escribiendo para mí mismo. Uso la expresión derivada del mundo cabrío porque me parece más apegada a lo que la gente quiere significar, que de baladí nada tiene. Pero en fin, respétense las normas no escritas. El mal humorde la masa social es por la poca o nula responsabilidad que los gobernantes han mostrado a lo largo de la historia, irresponsabilidad quizá hoy más acentuada que nunca.

Si es ésta la visión de Vera Jiménez: acercar el conocimiento y el hacer mejor las cosas a la sociedad con preocupación humana,pudiera ganar algunos aplausos en el futuro. La atención a los problemas de Morelos requiere de una responsabilidad social inédita. La pobreza y la inseguridad crecen; la educación es deprimente; la corrupción corroe cualquier opción. Y la ley es erigida como amparo a la ilicitud.

Vera Jiménez podría ganar aplausos porque uno de los retos de la política educativa del gobierno federal es vincular la educación con el mercado laboral y el bienestar social de manera responsable. Ya no se puede concebir una educación con solamente fundamento teórico; el conocimiento es desde luego un ingrediente importante como parte del perfil profesional en formación. Pero hasta ahora miles de generaciones de alumnos de educación superior han egresado de la Universidad sin saber hacer prácticamente nada. En otros países, más adelantados que México en materia educativa y económica, la parte práctica de una profesión supera en mucho el número de horas teóricas.

Es tiempo en que el País dé vuelta en U y en verdad retome un proyecto educativo congruente con la realidad, uno que pueda desarrollar la creatividad y productividad humana ante los problemas sociales y económicos que México pesadamente arrastra. Estavisión educativa, por lo demás, no podría concretarse con dos visiones democráticas diametralmente adversas. Por un lado, un gobierno que no deja de admirar formas democráticas anacrónicas; y por el otro, si es que Vera trae en agenda un proyecto educativo de tal envergadura, ser el punto de quiebre de una reforma mejor argumentada, no únicamente administrativa, sino educativa y socialmente responsable.

El plebiscito y la revocación de mandato del titular del Ejecutivo, que seguramente elevarán el mal humor de la diputada mencionada, podrían darse fuera del marco normativo como un ejercicio ciudadano independiente,si es que Alejandro Vera y Javier Sicilia logran efectuarla con sus propios medios. Quién sabe si por esa condición el plebiscito y la revocación puedan tener peso. Quizá no lo tendríanlegalmente, pero sítendrá peso mediático. Parece ser que la suerte del gobernador depende más en el aumento de la inconformidad social morelense, la objetividad de los medios y la decisión del árbitro Federal que ha empezado a intervenir. Veremos.