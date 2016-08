Mujeres en movimiento - Transparencia y rendición de cuentas: una deuda con la ciudadanía

Opinión

Redacción | Jessica Ortega

2016-09-01

En México aún faltan muchos compromisos por asumir por parte de políticos y servidores públicos, porque necesitamos funcionarios honestos, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas como ejes torales para acabar con la corrupción que persiste en las instituciones y que vulnera a las y los ciudadanos; debemos ser conscientes de que es necesario que cada gobierno desde lo local asuma un compromiso con la ciudadanía y con ello, los sumen a participar en las decisiones de en qué y cómo se gastan sus recursos.



Los gobiernos ciudadanos a lo largo y ancho del país se han distinguido por ser los más transparentes, fortaleciendo sus estructuras frente al enemigo de la corrupción, brindándole certeza y seguridad a la ciudadanía.

Garantizar transparencia total en el ejercicio de nuestros gobiernos y en el manejo de los recursos públicos debe ser una prioridad para todos los órdenes y niveles, y ese compromiso debe asumirse con congruencia al interior de la toma de decisiones, a través de Unidades de Información Púbica y abriendo esa información a la ciudadanía.

Es indispensable también, que cada político y funcionario rinda cuentas, por ello, debemos seguir impulsando, por ejemplo, iniciativas emanadas de la sociedad civil tan importantes como la ya aprobada ley 3de3 que busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos logrando que cada servidor público declare su patrimonio sus conflictos de interés y haga públicas las cuentas que rinde al fisco; necesitamos políticos cien por ciento transparentes, que sean garantía de honestidad, frente a una ciudadanía cada vez más despierta.

No debemos bajar la guardia para garantizar que la transparencia se convierta en en un mecanismo automático en el desarrollo del quehacer público y que la rendición de cuentas sea una realidad para que la ciudadanía tenga certeza de en qué se están ejerciendo las aportaciones que se hacen a través de sus impuestos; porque son mecanismos que van de la mano, no basta con saber lo que tienen los funcionarios, sino lo que hacen a diario con los recursos que la gente les confía una vez que han llegado a los espacios de poder, de forma honesta, y no como un montaje teatral.

Hoy, el presidente de la república ejercerá su obligación constitucional de informar a la ciudadania, no obstante, durante décadas, este ejercicio ha sido una simulación en la que el monólogo reza demagogicamente sobre logros intangibles y bondades inexistentes; por ello es fundamental seguir presionando para que estos mecanismos verdaderamente funcionen y no eximan a ningún político de ningún nivel; no queremos más casas blancas, ni ostentosos enriquecimientos, debemos exigir que la transparencia se aplique desde antes y se mantenga durante los mandatos.

Hoy, el compromiso inmediato del ya creado sistema nacional anticorrupción es con los mecanismos de participación, para garantizar a las y los ciudadanos el pleno conocimiento y reconocimiento de quienes tienen en sus manos la toma de decisiones sobre el rumbo de nuestro país y también su efectiva participación en la dirección que deben tomar los recursos públicos para garantizar el pleno desarrollo de nuestro país. Con la transparencia Y la rendición de cuentas, se refuerza con la voluntad de la ciudadanía participativa.