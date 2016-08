El Tercer Ojo - Carta abierta a los policías del Mando Único de Morelos

Opinión

Redacción | J. Enrique Alvarez Alcántara

2016-09-01

“No sé por qué piensas tú,/ soldado, que te odio yo,/ si somos la misma cosa/ yo,/ tú./ Tú eres pobre, lo soy yo;/ soy de abajo, lo eres tú;/ ¿de dónde has sacado tú,/ soldado, que te odio yo?/ Me duele que a veces tú/ te olvides de quién soy yo;/ caramba, si yo soy tú,/ lo mismo que tú eres yo./ Pero no por eso yo/ he de malquererte, tú;/ si somos la misma cosa,/ yo,/ tú,/ no sé por qué piensas tú,/ soldado, que te odio yo./ Ya nos veremos yo y tú,/ juntos en la misma calle,/ hombro con hombro, tú y yo,/ sin odios ni yo ni tú,/ pero sabiendo tú y yo,/ a dónde vamos yo y tú.../ ¡no sé por qué piensas tú,/ soldado, que te odio yo!”



Nicolás Guillén

Policías del Mando Único del estado de Morelos.

Quiero dirigirme a ustedes por medio de esta carta que pretende tocar su conciencia y sus corazones, tan cercanos a nosotros, más allá de lo que sus líneas de mando les ordenan e instruyen.

Tanto ustedes como yo, y los otros yoes que están de nuestro lado, sabemos que ustedes cumplen una función social por razones de necesidad y de trabajo. Sabemos, ustedes como yo, y los otros yoes que están de nuestro lado, que perseguimos los mismos objetivos. A saber: una patria y un estado dignos para nuestros hijos e hijas y para nuestros nietos, así como para las futuras generaciones de ciudadanos que deberán vivir en un estado de seguridad, paz, tranquilidad, justicia y seguridad.

No necesito recordarles que entre nuestros hijos e hijas, que entre nuestros nietos y nietas, entre nuestros hermanos y hermanas, primos y primas se encuentran sus hijos e hijas y nietos y nietas; no debo recordarles que entre los universitarios que estudian, o aspiran a hacerlo en nuestra UAEM, se encuentran hijos, hermanos, primos, etc., de ustedes mismos o, incluso, ustedes mismos.

Tampoco debo decirles que los transportistas que trasladan a sus hijos e hijas, a sus familiares y a ustedes mismos, luchan a nuestro lado por un Morelos digno y justo para TODOS, sin excluirlos a ustedes y sus familiares; que los campesinos que producen los alimentos que consumimos, ustedes y nosotros, y los tiranos y sus mandos, están con nosotros defendiendo esos recursos para TODOS; que los maestros que enseñan a sus hijos e hijas a leer y escribir luchan a nuestro lado; que los trabajadores universitarios, académicos y administrativos que aseguran la existencia de una Universidad generosa, incluyente y crítica para ustedes, sus familiares y nosotros, están a nuestro lado combatiendo contra el tirano.

Quiero decirles que cada golpe que dan a nuestro pueblo es un autogolpe y una sumisión a los tiranos. Nos duelen sus muertos, que son también nuestros, cuando combaten a los delincuentes. Sabemos que salarios de miseria y condiciones de trabajo adversas les imponen los tiranos. Sabemos que los traidores diputados y funcionarios del gobierno se otorgan salarios onerosos y que a ustedes les imponen, mediante la cadena de mando, la obediencia y la defensa de sus privilegios.

Ustedes, bien lo saben, son nosotros y nosotros ustedes, sabemos que los beneficios que obtengamos para el pueblo serán también para ustedes y sus familias; sabemos que un estado en paz y tranquilidad significará para ustedes tranquilidad y paz. Sobre todo, para sus familias tranquilidad, paz y seguridad.

Mediante esta carta les pido desobedecer órdenes criminales que los expongan a la indignidad y al riesgo jurídico. Sabemos bien, y bien lo saben ustedes, que los tiranos, cuando se juzguen los crímenes que ordenan, no pagarán ni con la justicia ni con la cárcel dichos crímenes. Sabemos bien, y bien lo saben ustedes, que los tiranos, cuando se juzguen los crímenes que ordenan, imputarán a ustedes tales crímenes y cual chivos expiatorios, a ustedes los mandarán al matadero.

Por esto y por mucho más, les reitero: No son nuestros enemigos si no lo quieren. Son, como nosotros, pueblo.

Que todos aquéllos que tengan un corazón para quererlo lo sepan: los esperamos a nuestro lado y con nosotros, con el pueblo y en sus luchas.