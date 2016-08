Justicia

Redacción | Panco Rendón

2016-09-01

Al fin mano dura contra



los traileros en Civac

Ante el reclamo de habitantes de la colonia Civac, municipio de Jiutepec, afectados por las maniobras de grandes plataformas de tráiler y de las llamadas “madrinas” –transportes de automóviles nuevos- , que se estacionan por doquier y bloquean calles y avenidas, entró en acción la autoridad y a partir de hoy, habrá sanciones y retiros con grúa de cualquier estorbo.

La autoridad no llegará y cargará con el primero que vea ni tampoco aplicará sanciones al por mayor, sino que, de manera adecuada, el Director de Tránsito Municipal de Jiutepec, comandante Salvador Hernández, funcionario con 40 años de experiencia en la Policía, en Tránsito y en cuestiones de penales, su primera acción fue acudir a Civac y entrevistarse con los responsables de transportar automóviles nuevos, así como de otras empresas que reciben mercancía con contenedores de tráiler; acatando las instrucciones del alcalde Manolo Tovar.

“No se pueden estacionar donde quieran, no pueden dejar abandonados por semanas los remolques, no pueden obstruir las vialidades primarias y deberán acatar las disposiciones de vialidad y aquel que no escuche, será sancionado”, aseveró el titular de Tránsito.

Ya advertidos, esperarán un par de días para que todas esas plataformas, remolques, “madrinas” y armatostes que hay por doquier en Civac, sean retiradas, de lo contrario, la dependencia ya se coordinó con los encargados de las grúas para retirar aquellas unidades que permanecen en el lugar.

Las multas serán de acuerdo a lo que marca el reglamento en vigor, los remolques ingresarán al corralón y sus propietarios deberán pagar por maniobra, arrastre, inventario y por cada día que permanezcan en el lugar, para que sepan que va en serio la limpieza de calles y avenidas en Civac, ya que los vecinos, muchas veces no pueden circular, otras más son golpeados sus vehículos por maniobras de esas unidades y por la noche, los maleantes se ocultan bajo estas plataformas para asaltar a peatones.

El Director de Tránsito de Jiutepec, solicitó a los colonos de Civac su colaboración para meter en cintura a los camioneros y a las empresas transportistas que se han adueñado de las calles, y reporten cualquier unidad que obstruya o sea abandonadas en vía pública para que sea retirado de inmediato y el propietario reciba las sanciones correspondientes.

Este operativo será permanente, aseguró el comandante Salvador Hernández, al tiempo de asegurar tener instrucciones del alcalde, Manolo Tovar de atender los reclamos de la sociedad y actuar con mano dura en contra de los infractores.

Para concluir, el funcionario se refirió a los accidentes en que se ven envueltos autobuses del transporte público –rutas- y condenó la actitud de cafres de algunos operadores, por lo cual, aseguró haber instruido a todo el personal de vialidad a frenar las “carreritas” de los ruteros y sancionar a quienes sean sorprendidos en estas prácticas o rebasen los límites de velocidad sobre el paseo Cuauhnáhuac, porque se aplicarán fuertes sanciones en contra de estos operadores para que se enseñen a respetar la seguridad y la vida de los pasajeros que llevan en sus manos.

Homenaje póstumo

a policías caídos

La CESP realizó una ceremonia luctuosa para rendir homenaje a los oficiales Argelia Popoca González y Gabriel Cuevas Salgado, quienes perdieron la vida el pasado 29 de agosto en cumplimiento de su deber, en el municipio de Zacatepec.

El comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra mencionó que Argelia y Gabriel contaban con una vocación de servicio, valor y dedicación al uniforme, el cual, portarlo, implica una gran responsabilidad, pero sobre todo un compromiso para con la sociedad de resguardar su seguridad.