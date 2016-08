Cultura

Bonifacio Pacheco |

2016-09-01

Feria de San Juanito





Cuenta la tradición que la imagen de San Juan, patrono de Huitzilac, había sido robada y apareció en Emiliano Zapata, donde se le veneró muchos años. En esta fecha es devuelta a Huitzilac: se le denomina Fiesta de la Restauración del santo patrono: San Juanito.

Ambos pueblos en esta fecha se hermanan para celebrar en honor del santo patrono. Hacen misas, procesiones y el festejo consiste en compartir de forma comunitaria con juegos mecánicos, danzas y venta tradicional de comida típica y artículos artesanales.

LA BIBLIOTECA VAGABUNDA estará en la plaza principal de Puente de Ixtla, con talleres de animación a la lectura y la escritura, del jueves al sábado de 10 a 17 horas, actividades gratuitas.

“INTELECTUALIDAD”, programa de reflexión de y para gente culta del Estado de Morelos, se trasmite a través de Internet en: www.elregional.com.mx desde las instalaciones del periódico El Regional del Sur a las 11 horas, charlaremos con: Don Tomás Figueroa Millán e Iván Rodríguez Martínez sobre la Feria de Tlaltenango. Patricia Vázquez y Rafael Degar sobre el centro cultural Olympia.

UNAM MORELOS: Espectáculo escénico de bienvenida: Emblema Azul y Oro en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 11:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.morelos.unam.mx/gaceta/ ――― He For She: Plática con Eliana Albala “Conversar sobre Él y Ella en las letras”, Instituto de Matemáticas, Unidad Cuernavaca a las 11 horas. Mesa Redonda: Género sobre la mesa, Instituto de Energías Renovables a las 16 horas. Relevos Mixtos, Carrera 3k en el Polideportivo UAEM a las 19:00 horas Información en el teléfono 3290885, pagina-e: http://www.morelos.unam.mx/gaceta/

SIMPOSIO “Iván Ilich. Lo político en tiempos apolíticos: 90 años”; “La fuerza de las percepciones populares a las 16 horas. “El Lenguaje y la proporción de lo político” a las 18 horas. Museo de la Ciudad de Cuernavaca, entrada libre.

10º FESTIVAL DE LA MEMORIA. Documental Iberoamericano. Sala Morelos: “Hija de la laguna (Daughter of the lagoon)), Director Ernesto Cabellos, Perú 2015, a las 16 horas; “MaigréTout. A pesar de todo Jesús Contreras (MaigréTout. Jesús Contreras afterall), Director Jorge Prior, México 2015, a las 17:30 horas; “Los ofendidos (The ofended)”, Directora Marcela Zamora, El Salvador 2016, con presencia de la realizadora a las 19:00 horas. Sala Miguel Zacarías: “El legado de Frida Kahlo (The legacy of Frida Kahlo)), Director Tadasuke Kotani, México-Japón 2015, a las 16:10 horas; “Derecho de playa (Entitled to sail)”, Director Jorge Díaz Sánchez, México 2016; con presencia del realizador a las 18:00 horas. Sala Gabriel Figueroa: The spanish dancer (El bailarín español)”, Directora Mar Díaz, España 2015 a las 17:00 horas. Museo de Arte Indígena Contemporáneo: “Tepoztlán: el dueño de la montaña sagrada (Tepoztlán: the owner of the sacred mountain)” Director Bruce “Pacho” Lane, México 2004, a las 13 horas, entrada gratuita. Presentación del libro “Crónica de un encuentro: El Cine Mexicano en España, 1933-1948 (Chronicle of a meeting. Mexican cinema in Spain, 1933-1948)” del autor Ángel Miquel, comentado por Eduardo de la Vega Alfaro y Juan Antonio Pérez-Millán, a las 18:00 horas.

FOTOGRAFÍA Y CINE en el periodo revolucionario, Mesa de diálogo en el contexto del encuentro “El estado de Morelos. Pasado y presente en la fotografía”, con la participación de Marlen Román, Juan Manuel Aurrecoechea y Blanca Ruiz, Modera José Miguel Rueda de la Peña, en el auditorio Juan Dubernard del Museo Regional Cuauhnáhuac-Palacio de cortés a las 17 horas.

“LA FUERZA de los Mitos”, ciclo de conferencias mitológicas, impartida por el escritor Manuel Pereira en NM Contemporáneo costo $300.00 por conferencia Juan Ruiz Alarcón 13, centro.

EN EL MANOJO: Presentación del libro “Desaparecidos” de Everardo Martínez Paco, “Perro Rabioso”, con los comentarios de Juan Carlos Valdovinos (Editorial Fridaura), Eduardo Tigre, Dian Cruz y el autor, a las 18:30 horas, entrada libre. Rem Atonía Rock Acústico con Dagiel, Upa Hidalgo e invitad@s a las 18:30 horas, cooperación voluntaria.

EN CASA GABILONDO: Cine Club ‘Encuentro de Las Artes’ presenta " Hernán Cortés, Un Hombre entre Dios y El Diablo" documental histórico-ficción con la participación de historiadores de varios países, entre ellos el Doctor José Iturriaga, a las 19:30 horas, cooperación $60.00 incluye una copa de vino, té, café o cerveza, Comonfort 5 centro.

“SIETE PECADOS y tú, mi capital” presentación del disco del poeta Mariano Morales, y la música de Adrián Romero Kin Nini y Danko Foli en vivo en L’arrosoir d’Arthur a las 20:00 horas, entrada libre, IFE requerida Juan Ruíz de Alarcón 13 planta alta centro.

bonifaciopacheco@hotmail.com