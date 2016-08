Local

Gerardo Suarez |

2016-08-31

La dependencia federal establecerá una fecha para venir a Morelos



Se acordó además establecer canales de diálogo para detener represión en Apatlaco





Establecer los canales de diálogo para detener la represión en la comunidad de San Pedro Apatlaco en Ayala Morelos, fueron parte de los acuerdos establecidos con la comisión del Frente Amplio Morelense (FAM) con la cual se reunió ayer con Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la petición principal sigue siendo la misma: que se vaya Graco Ramírez, gobernador de Morelos.



Javier Sicilia Zardain, vocero del Frente Amplio Morelense, señaló que "frente a la imposibilidad del Estado de resolver el problema de la violencia, y los constantes hechos represivos contra los movimientos sociales, Gobernación establecerá una fecha para venir a Morelos a una mesa de diálogo sin la presencia del gobernador Graco Ramírez.

Los argumentos para que no esté presente el gobernador Graco Ramírez, son entre otros, los hechos perpetrados en las fosas clandestinas de Tetelcingo, el tema de los desaparecidos, las redes de trata de personas, y la grave problemática de violación a los derechos humanos en Morelos, que suman alrededor de 300 denuncias contra elementos del Mando Único.

Sicilia Zardain, dijo que "la Federación no está entendiendo la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que vive no sólo Morelos, sino todo el país, porque no estamos en condiciones de normalidad ni para estar consintiendo a un gobernador represor".

Adelantó que la comisión del Frente Amplio Morelense asistirá el próximo martes 6 de septiembre a la sesión extraordinaria del Senado de la República para solicitar el juicio político a Graco Ramírez.

Dejó en claro que derivado del desalojo de que fueron objeto en el plantón del Frente Amplio Morelense de los pasillos del Palacio de Gobierno, explicó que "ya se levantó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por los hechos de represión realizados por los elementos del Mando Único que desalojaron de forma violenta un plantón que se mantiene de forma pacífica.

Responsabilizó Javier Sicilia al gobierno del estado de Morelos, como responsable de lo que le pueda pasar a él y cada uno de los dirigentes de organizaciones que integran el Frente Amplio Morelense.

Exhortó a la sociedad a estar atentos a los intentos de represión y desalojo que pudieran darse en el primer cuadro del municipio de Cuernavaca por parte de los elementos del Mando Único como ya lo hicieron en tres ocasiones el pasado lunes sin importar que no afectaban y estaban en un espacio público.