Yesenia Daniel |

2016-08-31

Pese a que delincuentes los asesinaron, no se suspenderán puntos de revisión



La función de los puestos de inspección es detectar actos ilícitos y que éstos no lesionen el bienestar de la ciudadanía, dijo





Zacatepec, Mor.- Dos policías que participaban en un punto de revisión sobre la carretera Zacatepec-Santa Rosa Treinta, a la altura de la colonia Benito Juárez, fueron abatidos la noche del pasado lunes por al menos cuatro sujetos a quienes se les pidió detenerse para una inspección. Ayer, el alcalde Francisco Salinas Sánchez, luego de lamentar el deceso de los agentes, mencionó que los operativos no se suspenderán.



La muerte de los oficiales Argelia “N” y Gabriel “N”, en una persecución y enfrentamiento con delincuentes, es el primer hecho violento que se registra en el municipio contra elementos policiacos, desde que tomó las riendas la actual administración en enero pasado.

No obstante, el edil mencionó que estos retenes o puntos de inspección no se suspenderán porque su función es precisamente: “detectar actos ilícitos y que éstos no lesionen el bienestar de la ciudadanía”.





Hechos

Siendo las 19:05 horas del lunes 29 de agosto las unidades 7203 y 7201 con 5 policías del Mando Único adscritos al municipio de Zacatepec, se encontraban sobre la avenida Emiliano Zapata, a la altura de la entrada de la colonia Benito Juárez, cuando se les indicó a dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta que se detuvieran, a lo cual no hicieron caso y continuaron su marcha, por lo que una de las unidades -con cuatro elementos- se dieron a la persecución que continuó hasta la colonia Independencia en donde al entrar a un callejón, los policías tuvieron que bajar de la unidad porque un vehículo obstruía el paso. Los refuerzos que llegaron momentos después al entronque del callejón, vieron a tres de sus compañeros en el piso, por lo que solicitaron los servicios médicos prehospitalarios, pero al llegar la ambulancia, dos de ellos ya no presentaban signos vitales; un tercer policía, Diego “N” fue trasladado en la patrulla 7204 al hospital para su atención médica. La declaración de sus compañeros, indica que al menos otras dos personas, ya los esperaban para recibirlos a balazos.





Antecedentes

Salinas Sánchez, refirió que estos puntos de inspección se están implementando desde hace al menos tres semanas en coordinación con la policía de Mando Único perteneciente a la CESP del gobierno del estado, porque el pasado 20 de agosto se reportó otro hecho violento prácticamente en la misma zona, en donde se instaló el punto de revisión del lunes. El 20 de agosto se registró el homicidio de dos hombres de 30 y 24 años de edad que viajaban en un taxi de Jojutla como chofer y copiloto. Las víctimas fueron alcanzadas durante la madrugada por sujetos desconocidos a bordo de una camioneta que les cerró el paso a la altura de la colonia Plan de Ayala, que es colindante con la Benito Juárez.

El presidente municipal, destacó que además del ataque y muerte a la pareja de policías el pasado lunes, el asesinato del taxista y su acompañante, “es lo más fuerte que se ha registrado en el municipio”.





Harán homenaje a caídos

Este día, el municipio en coordinación con el Mando Único, hará un homenaje a los policías caídos en cumplimiento de su deber. El presidente municipal destacó que de parte del ayuntamiento se facilitarán todos los trámites funerarios y se pagarán las prestaciones que contempla la ley de seguridad pública a los deudos de los policías.

Al edil se le preguntó si los elementos abatidos portaban chalecos blindados, a lo que atinó a decir que desconocía en ese momento, sin embargo destacó que toda la corporación cuenta con chaleco antibalas.