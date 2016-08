El Asalto al Cuartel de la Moncada - El Juicio de Amparo contra particulares II

Opinión

Redacción | Manuel Martínez Garrigós

2016-08-31

Hace una semana escribimos sobre el complejo tema de la procedencia del juicio de amparo contra particulares en el Estado mexicano, y advertimos que éste novedoso juicio de garantías proviene del sistema procesal constitucional alemán. De hecho juristas de la talla de Eduardo Ferrer Macgregor, en una de sus obras más recomendables por cierto: “El Nuevo Juicio de Amparo. Guía de la Reforma Constitucional y de la Nueva Ley de Amparo.” Editorial. Porrúa. México. 2013. En sus páginas 97 y 98, el gran constitucionalista escribió lo siguiente:



“…En nuestro país ya se aceptó la Dtrittwirkung –término que adquirió carta de naturaleza y no sólo en México-, y en los últimos años son cada vez más numerosos y claros los pronunciamientos judiciales en el sentido de que la supremacía constitucional lleva a que tales derechos también deban ser observados por los particulares en sus relaciones de coordinación…

…La Dtrittwirkung se actualiza cuando las personas privadas se encuentran en un mismo plano jurídico y las autoridades estatales están (inmediatamente obligadas a proteger –como dice el artículo 1 constitucional- que el gobernado disfrute el contenido objetivo de sus derechos fundamentales frente a sus semejantes también (mediatamente obligados a respetarlo. Esta vía mediática, como se vio reconocida en México se usa en España para tutelar los derechos fundamentales frente a ataques de los particulares; y se refuerza su protección jurisdiccional ordinaria, la cual constituye de facto un “amparo contra particulares” en el más estricto sentido. En cambio cuando una persona privada ejerce funciones públicas, equivalentes a las estatales con base en una habilitación jurídica para ello, supuesto imprevisto explícitamente en España hasta donde sabemos –más podría considerarse tácito por inferencia casuística -; dicha persona privada se encuentra inmediatamente vinculada –como el Estado- al respecto de los derechos fundamentales pues entonces sus actos se asimilan a la acción estatal, lo que origina un concepto parecido a la eficacia horizontal más no idéntico.”(Sic).

Ahora bien, esta figura que ya contempla La Nueva Ley de Amparo, en su artículo 5, y que citamos hace una semana en este modesto espacio, más la tesis jurisprudencial y cómo podemos analizar la doctrina teórica, nos remonta a los siguientes supuestos para que el juicio de amparo contra particulares proceda: que exista por parte del particular una violación a algún derecho humano, que el particular haga actos equivalentes a los de la autoridad, que al particular lo regule una Ley, y que existan actos de supra subordinación entre las partes. Lo cual amable lector convierte la procedencia del juicio de amparo contra particulares en un mero acto de interpretación por parte del Poder Judicial de la Federación.

Pero lo que sí es ampliamente recomendable es echar a andar el órgano jurisdiccional en este tipo de figuras novedosas y garantistas que nos proporcionó el legislador democrático y progresista del Estado mexicano, al reformar sus artículos: 103 y 107, toda vez que como me lo sugirió en la cátedra de la Especialidad en Derecho Procesal Administrativo, en la Universidad Iberoamericana, el gran abogado litigante y Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Rodrigo Muñoz Serafín:“estas modernas y de avanzada figuras procesales constitucionales se hicieron para utilizarse Manuel”.

En el mismo sentido los grandes litigantes morelenses: Pablo Muñoz, y sobre todo Ricardo Sánchez, en su momento sugirieron al abogado que esto escribió iniciar un juicio de amparo contra particulares, donde el derecho humano que se me violó fue el del debido proceso, toda vez, que el particular demandado hizo caso omiso sobre el derecho de petición que ejercimos, la Ley que regula a ese ente particular es la Ley de Imprenta, y los actos equivalentes a los de autoridad se constituyeron al momento de no dar contestación a mi derecho de petición, con lo que nos conculcaron lo siguientes artículos de nuestra Carta Magna: 1,8,6, 7,y 133.

Pero bueno, de esta y otras experiencias litigiosas en materia de juicio de garantías que con gran éxito hemos iniciado en el prestigiado despacho jurídico: Aspiazu, Reséndiz y Herndon, seguiremos en nuestra próxima entrega, en pocas palabras lo que en la teoría y práctica se denominó: “litigio estratégico.”