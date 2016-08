Justicia

2016-08-31

Madre e hija resultaron policontundidas al chocar el vehículo en el que viajaban contra una camioneta



El tercer lesionado volcó su automóvil por la carretera Cuernavaca-Cuautla



Un saldo de tres lesionados y daños materiales por varios miles de pesos, es lo que arrojaron dos accidentes de vialidad registrados en las últimas horas, de acuerdo al informe del personal de emergencias que atendió a las víctimas.



Los detalles de lo anterior fueron revelados por los socorristas, al mencionar que uno de los accidentes, ocurrió a las 13:20 horas en el centro de Cuernavaca, sobre la avenida Morelos esquina con Nezahualcóyotl, donde colisionaron una camioneta marca Chevrolet de color gris y un automóvil de la marca Suzuki, color plata.

En dicho crucero funciona sin contratiempos un semáforo, sin embargo, al parecer alguno de los involucrados no lo vio o intentó pasar la luz roja a la brava dando como resultado una fuerte colisión con saldo de dos personas lesionadas: una mujer y su hija, en tanto los conductores de ambas unidades fueron remitidos ante el Fiscal a fin de deslindar responsabilidades.

Debido a que no existen cámaras de vigilancia o cuando menos no funciona la que debería estar en el lugar, no se conocen pormenores del accidente y se determinará con testigos cuál de los conductores se pasó el alto, por lo pronto, los implicados deberán afrontar cargos por el delito de lesiones y daños materiales por varios miles de pesos.

Respecto al segundo caso, los socorristas informaron sobre la volcadura de un automóvil de la línea Versa, modelo reciente, el cual quedó reducido a chatarra hasta de volcar a las 06:00 horas sobre la carretera Cuernavaca a Cuautla, a la altura de la Plaza Comercial “Los Atrios”.

En la unidad viajaba solo el conductor, identificado como José “N”, de 40 años, el cual sobrevivió al accidente porque traía colocado el cinturón de seguridad, pese a ello, sufrió golpes contusos en todo el cuerpo, pero principalmente en la cabeza, siendo conducido al hospital más cercano con pronóstico de delicado.