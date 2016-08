Cultura

Bonifacio Pacheco |

2016-08-31

Materias optativas





La Tallera abrirá durante el segundo semestre del 2016 un proyecto educativo titulado Materias optativas, el cual busca destacar el vínculo que el arte tiene con otras áreas de aprendizaje y no como conocimiento aislado.

El proyecto es una ejercicio en el que se impartirá a lo largo del semestre 10 materias de la currícula de la educación básica. Cada materia será impartida por un artista, y todas las asignaturas se desarrollarán durante el segundo semestre del 2016. La dirección del proyecto está a cargo del artista Abraham Cruzvillegas y la curadora pedagógica Aleida Pardo.

El inicio y presentación del proyecto se llevará a cabo el miércoles 31 de agosto a las 14 horas, en una de las aulas de La Tallera, e iniciaremos con un diálogo entre los participantes, el equipo de La Tallera, Abraham Cruz Villegas y Aleida Pardo, y al finalizar iniciaremos con la primera asignatura del proyecto que es la materia de Español impartida por Verónica Gerber a las 15 horas.

Para inscripciones, comentarios o bien conocer más a fondo el proyecto, envía un correo a: tallera.educacion@inba.gob.mx o llama al teléfono 1601190; las actividades son gratuitas, pero, es necesaria la previa inscripción a la asignatura para confirmar su lugar.

UNAM MORELOS: Juego, río y me divierto, presentación en el Instituto de Energías a las 10:00 horas; Taller de Masculinidad en el Auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas de 9:00 a 15:00 horas; Información en el teléfono 3290885, pagina-e: http://www.morelos.unam.mx/gaceta/ ――― Adolfo Guillot, UCIM, dentro del coloquio del Instituto de Matemáticas, Unidad Cuernavaca presentará la ponencia “Ecuaciones diferenciales complejas y singularidades de sus soluciones” en la palapa Guillermo Torres a las 12 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios_.php?actv=633 ――― La Doctora Barbara Dietz, University of Darmstadt en el marco del Coloquio del Instituto de Ciencias Físicas presentará la ponencia “Microwave Billiards, Graphene and Fullerene C60” en el auditorio a las 17:30 horas; Información en el correo-e: hidalgo@fis.unam.mx.

EL GÉNERO, vinculado a la identidad sexual, más allá de las características biológicas, abre nuevas miradas y provoca el surgimiento de nuevos sujetos y representaciones. La feminidad y la masculinidad ya no son planteadas como categorías inmutables, sino como construcciones sociales. Conversatorio con Larisa Escobedo abordando el tema “Género y transgénero en el arte contemporáneo” en el auditorio de la Facultad Artes de la UAEM a las 12:00 horas.

SIMPOSIO “Iván Ilich. Lo político en tiempos apolíticos: 90 años”: “El colapso desarrollista: obligados a reprensar todo de nuevo” a las 16 horas. “De la era de la tecnología a la edad de los sistemas: ¿Profundización del desastre? a las 18 horas. Museo de la Ciudad de Cuernavaca, entrada libre.

CURSO Perfiles Criminales Cuernavaca. El curso de perfiles para la creación de personajes, tiene como objetivo dar a conocer las bases de la personalidad y las patologías mentales para el desarrollo de personajes, por lo que va dirigido a escritores, guionistas, cineastas, actores, novelistas y cualquier persona interesada en el estudio de la personalidad para dar solidez a sus personajes. Dentro del contenido se verán, enfermedades mentales, tipos de personalidad, mentes criminales, introducción a la psicología y mucho más. Inicia sábado 15 de octubre, de 12 a 14 horas, 4 meses de duración, costo $1200.00; Taller de Artes Cuernavaca, calle Hidalgo 16-102 centro, teléfono 2435745 correo-e: tallerdeartescuernavaca@gmail.com.

JOYERIA CONTEMPORANEA en Cuernavaca, iniciará el martes 6 de septiembre, informes en los teléfonos celular 7772050936 y 7771353220.

EL CATÁLOGO “Entre Líneas”, contiene la obra de la Primera Bienal de Los Volcanes 2015, se realizará 1 de septiembre en el Museo Nacional de la Estampa a las 19:30 horas, Av. Hidalgo 39 Plaza de la Santa Veracruz, centro Histórico de la Ciudad de México.

bonifaciopacheco@hotmail.com