2016-08-30

Podría representar un riesgo en su estatus laboral en caso de resultar con calificación “insuficiente”: Yossmin



Treinta y siete maestros de educación primaria que presentaron su segunda evaluación de desempeño o examen de permanencia en el Servicio Profesional Docente, no han sido notificados sobre su resultado lo que podría representar un riesgo en su estatus laboral en caso de resultar con calificación “insuficiente”.



Hasta el viernes pasado, el sindicato de maestros a través de la Coalición de Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos (Coatemor) y su vocero, Yossmin Castillo Castrejón, destacó que siguen a la espera de la respuesta que les de la instancia tanto federal como estatal del Servicio Profesional Docente, ya que las causas son ajenas a los docentes, que cabe destacar ya tienen nombramiento y están ubicados en centro de trabajo.

“El Servicio Profesional Docente federal aún no los notifica, entonces ellos están preocupados porque ya en el portal, inclusive en la de Morelos, en la tal plata, ya están los resultados (para todos los demás) y ellos son 37 que no saben, dice que aún no termina su etapa de revisión (…) ya están ubicados pero a la fecha no saben dónde está el problema, si es en Servicio Profesional Docente en Morelos, o si es Servicio Profesional Docente federal”, explicó el maestro.

Y es que en el momento de la consulta, cuando el maestro ingresa sus datos para conocer sus resultados, aparece la siguiente leyenda: “No se encuentra información de la CURP, consulte a su autoridad educativa”.

Los 37 maestros también recibieron el siguiente correo electrónico: “Estimado docente: En relación a la Evaluación del Desempeño al término del segundo año escolar en la Educación Básica, que presentó en el pasado mes de julio, se le notifica que no se ha publicado el resultado de su evaluación debido a que las distintas Etapas de presentó están aún en proceso de calificación. En breve se completará su calificación y se le hará saber la fecha en que podrá consultar su resultado”, el correo lo firma la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente fechado el 5 de julio de 2016.

Cabe hacer mención que a diferencia de los maestros que tienen mayor antigüedad, los 37 en conflicto que ingresaron al servicio educativo en el ciclo 2014-2015, presentaron su examen de permanencia en dos etapas en un mismo día.

Los profesores esperarán una respuesta de parte de la autoridad educativa durante esta semana, ya que la semana pasada recibieron de parte del Instituto de la Educación Básica del Estado, la promesa de tener noticias pronto.

“Solo que recuerden que no se pierde ningún derecho, no van a ser despedidos a pesar de que salgan insuficientes porque hay una serie de violaciones en su proceso y porque de entrada no tuvieron tutor certificado durante los dos años”, mencionó Castillo Castrejón.