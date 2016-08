Vaivén político - El día del Presidente

Opinión

Redacción | Jonathan Márquez

2016-08-30

El 1 de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto presentará por escrito al Congreso de la Unión, a través del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el informe sobre el estado que guarda la nación. En toda democracia moderna el Ejecutivo asiste al parlamento a rendir cuentas, en México, desgraciadamente, el Presidente no asiste a la Cámara de Diputados.



Mucho se ha hablado sobre el formato del informe: desde aquellos que duraban horas hasta llegar a los tiempos en los que se negó la entrada del Presidente al Congreso en 2006, cuando la bronca entre panistas y perredistas obligó a Vicente Fox a la tristísima escena de entregar en oficialía de partes su último informe presidencial.

En la entrega pasada abordé el tema sobre cómo la gobernabilidad durante los gobiernos del PAN se vio gravemente deteriorada, especialmente en lo que toca a la relación con otros poderes o partidos políticos, esto se reflejó, entre muchas otras cosas, en la incapacidad de sostener diálogos y puntos de encuentro con otras fuerzas

Ante esta incapacidad el Congreso optó por reformar la ley para que el Presidente dejara de asistir y solo se cumpliera el trámite de hacer entrega del documento escrito, desde entonces los presidentes Calderón y Peña Nieto han emitido un mensaje ante líderes políticos, sociales y empresariales en Palacio Nacional.

Con este cambio no sólo se perdió un ejercicio republicano de rendición de cuentas, se perdieron ritos e imágenes que, aunque a algunos les pudieran parecer arcaicos, abonaban a la construcción del significado y la legitimad de la figura presidencial.

Desafortunadamente las fisuras de los conflictos políticos y electorales aún no han sido selladas en México, la izquierda demagógica de AMLO insiste en boicotear todo aquello que venga del Ejecutivo (pasando por alto que antes que la persona está la institución) y las condiciones para reestablecer el informe ante el Congreso no estarán dadas hasta esta postura intransigente no sea superada.

Ante esta situación muchos pensamos que veríamos al actual gobierno seguir con el formato que se venía usando en los últimos años, un formato que ni lograba sustituir los significados del antiguo informe y que tampoco conectaba con el pueblo al emitirse solamente ante las élites del país. Sin embargo, en días recientes el Presidente Peña Nieto anunció que cambiaría el mensaje por un formato más dinámico y novedoso: un diálogo abierto con jóvenes de todo el país.

El encuentro con jóvenes, es una apuesta interesante del ejecutivo. Primero porque rompe con la barrera que divide al ciudadano de sus gobernantes; y segundo, porque atiende a un segmento poblacional que no solamente es importante para el país sino que tal vez ha sido con el que el Gobierno y su partido menos han podido conectar.

Dicho encuentro sucederá con jóvenes de diferentes regiones, profesiones, estratos, géneros y preferencias. Habrá desde jóvenes policías hasta mujeres activistas. Las preguntas serán abiertas e independientes del control de cualquier autoridad. Un encuentro libre de simulaciones que tanto dañan a la política.





Se trata de una prueba para el Presidente de la República que estoy seguro superará. Una prueba que permitirá dar un paso al frente en momentos en que el discurso anti gobierno y antipolítica surge desde la derecha hasta la izquierda. Es tomar la iniciativa para reconectar con la gente.Si grupos como los que representa AMLO buscan boicotear el contacto con la ciudadanía, el gobierno los busca directamente. Si los antiguos significados de la presidencia se han agotado, el gobierno habrá de crear nuevos.

Con este acto el gobierno priista muestra una vez más su capacidad de adaptación e innovación. Es un paso al frente en la dirección correcta, pero el Presidente y su Gobierno no podrán ir solos en la tarea de reconectar con las juventudes. Falta que los jóvenes de su partido, cuyas organizaciones se han desdibujado ideológica y operativamente en los últimos años, le correspondan. El Presidente dio el primer paso, los jóvenes priistas tenemos que acompañarlo.





