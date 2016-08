Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-08-30

Se pitorrea la sociedad de



actos de la delincuencia

Ante el incremento de delitos de alto impacto, como son: Descuartizados, ejecutados, lo mismo niñas, mujeres embarazadas, cocineras internacionales, abogados, profesoras, como la que mataron tiempo atrás en la avenida Alta Tensión, colonia del Empleado, dirigentes sociales o gente humilde, ya el pueblo parece haber perdido el horror, la sensibilidad, los principios morales, espirituales y el temor a Dios.

Ya se juega con los horrores de este infierno que nos ha tocado vivir, lo mismo dejan cabezas de cerdo con mensajes en bolsas negras, que animales muertos y embolsados o de plano, figuras de personas embolsadas, para llamar la atención de la policía, pero sólo para eso, llamar el morbo y la presencia de la policía, porque ellos nada hacen por evitar que la sangre llegue al río, sólo van para colocar cinta amarrilla a medio kilómetro de donde sucede el crimen a modo que la Prensa o los vecinos, se enteren de lo que sucedió.

Mientras los policías del Mando Único pisotean y borran evidencias al quedar dentro de la cinta amarilla, sin ser la autoridad propia de una diligencia, es ahora cuando la gente se mofa de ellos, del Estado y de la muerte, porque ayer por la mañana en el centro del poblado de Mazatepec, dejaron un envoltorio de bolsas de plástico con la figura de un humano y, vaya que llamó la atención, al poco rato ya había decenas de policías fuertemente armados, así como curiosos.

Pero esto sólo fue para llamar la atención, el contenido de esas bolsas no era más que algunos papeles, botellas y basura, que terminó con la burla de los vecinos para con la policía que se creyó el cuento, pero reconociendo que no es cuento la violencia y cada vez Morelos padece más este cáncer que lacera a toda la sociedad.

Ante la justificación del Gobernador que jura haber reducido casi al 100 por ciento los delitos y los secuestros, porque no es parte del pueblo, es funcionario rodeado de medio centenar de policías fuertemente armados, día y noche, con camionetas blindadas, por lo tanto, esta fuera del alcance de cualquier criminal y no como el pueblo, que vive, palpita, sale a trabajar y muchas veces no regresa, es más, hasta en el interior de su vivienda han sido levantados, asesinados o balaceados…¿Hasta cuándo los ciudadanos debemos soportar este infierno?.

Por gandalla atoran a

sujeto en Yecapixtla

A las 20:20 horas, municipales recibieron una denuncia ciudadana de que sobre la calle Centenario, esquina Zaragoza de la colonia Texcala municipio de Yecapixtla, un hombre agredía física y verbalmente a quienes transitaban por ahí, por lo que acudieron de inmediato.

Al llegar el señalado agredió a los municipales de Yecapixtla, física y verbalmente, por lo que se detuvo a Javier “N”, de 18 años de edad, vecina de Yecapixtla.