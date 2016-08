Cultura

Alejandro Cruz Solano |

2016-08-30

Morelos siempre se ha caracterizado por sus movilizaciones sociales, desde Amilcingo con las estudiantes hasta las organizaciones como el Frente Cívico Pro Casino de la Selva y ahora el Frente Amplio Morelense dichas movilizaciones representan la capacidad de producir socialmente escenarios posibles no solo de organización sino de una mejor calidad de vida. Quizá alguien pudiera objetar que esas movilizaciones sociales representan la politización de sus intereses, sin embargo, en el fondo no solo se rigen o se circunscriben acciones de carácter político sino además lleva implícita una forma de representación que se hacen sobre su propia visión de plantearse el futuro, aquí interviene un elemento fundamental de todo grupo social, la creatividad. El origen de toda organización social puede deberse a dos situaciones, la primera, por los conflictos generados desde las estructuras rígidas del poder y, la segunda, por las formas dominantes en que se establecen las relaciones entre las organizaciones sociales y los discursos del poder. ¿Qué es la vida social? no es más que un discurso de dominación donde impera la ilusión, las promesas y la mentira. Ese es el problema central de los partidos políticos, dado que han perdido su capacidad ideológica, social y de acción disociando el interés colectivo por el uso electoral, hay solo interés colectivo cuando hay elecciones y, fundan su quehacer político en un pragmatismo relativo, es decir, las acciones útiles solo responden a la inmediatez y no a un programa político social. El surgimiento de actores sociales desde lo local ha respondido no solo a las crisis de los partidos políticos sino a la necesidad de construir y reconocer las acciones como un conjunto de relaciones sociales capaces de responder a un proyecto de unidad y no a sectarismos donde cada quien defiende lo indefendible. En este sentido, un actor social, es aquel que tiene la capacidad para afirmarse como productor antes que como consumidor de la situación social, esto significa que si produce, transforma, critica, cuestiona; de forma contraria, un consumidor social solamente depende de lo que le dicte el sistema. Quizá por esta razón, la acción del Frente Amplio Morelense es articular esta alianza social con una alianza universitaria situación que nos permitiría en cierta manera darle sentido social a la Universidad de Morelos. Finalmente, la afirmación de que los actores adquieren espacios significativos en las relaciones sociales, universitarias y de poder van generando posibilidades de realizar una sociedad que no es producto de una relación vertical del poder sino una relación que equilibra la toma de las decisiones desde la ciudadanía, en esta perspectiva las organizaciones y la construcción de un futuro mejor no descansa en la acumulación y reproducción de experiencias que nos han llevado al atraso, sino representan el surgimiento de una sociedad que se hace por el conocimiento y el aprendizaje, situación que nos obliga a pasar de ser consumidores a ser creativos. Sin embargo, el riesgo de que el frente amplio Morelense pueda perder significado es que los intereses que de por sí ya existen se vuelvan estrecho en la negociación. La convulsionada entidad está muy polarizada y existe el riesgo de que se convierta en un movimiento de resentidos, de parte de Graco sus expresiones corporales ya lo manifiestan. Una demanda social es justa, con intereses políticos o no, pues finalmente es una lucha por el poder. No se necesita ser un experto para vislumbrar el escenario futuro. Hay una demanda social que está incrementando los sentimientos polarizándolos, entre esta guerra mediática nadie gana, pero la pugna va en camino de un escenario más complicado. Aquí lo que importa es que la organización social debería construir a partir de esta experiencia escenarios que fortalezcan la participación y un desarrollo que mejore las condiciones de los morelenses.