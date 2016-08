Local

Gerardo Suarez

2016-08-29

Porque permite la proliferación de fosas clandestinas manejadas sin ningún apego a protocolos forenses



“Parece, según especialistas, que los Zetas tienen fosas más limpias”, afirmó el rector de la UAEM





El gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu ha sido criminal porque se permite la proliferación de fosas clandestinas que son manejadas sin ningún apego a protocolos forenses, “parece, según especialistas, que los Zetas tienen fosas más limpias”, afirmó el rector mientras mostraba una fotografía, señaló el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez. “El verdadero problema de Morelos son las violaciones sistemáticas del gobierno de Graco Ramírez a la ciudadanía”, muestra de ello, dijo, son las atrocidades develadas en la diligencia de exhumación de las fosas clandestinas del Ejecutivo estatal ubicadas en Tetelcingo, por lo que eso apunta a que el gobernador actúa como criminal al validar esos hechos, que hasta el momento se encuentran en la impunidad, señaló el rector Vera Jiménez.







No errores, sí crímenes

Dejó en claro que las fosas no son errores y sí son crímenes, a pesar de que el gobernador Graco Ramírez siga negándolo, y por lo tanto es un delito grave, porque se depositaron en las fosas clandestinas los cuerpos sin necropsia, sin abrir carpetas de investigación. Hay una niña que se presume que fue víctima de trata. “El gobernador fue negligente, no actuó cuando se lo pidieron las víctimas y no abrió esas fosas por su voluntad, se lo ordenó un juez de control”, aclaró.

Alejandro vera puntualizó que la señora Tranquilina Hernández, fue quien al interponer una denuncia ante un juez de control para garantizar que ella pudiera solicitar la apertura de las fosas y que en esa diligencia participaran los peritos independientes de la UAEM, por lo que echó por tierra las declaraciones de Graco Ramírez quien dijo que no lo ordenó ningún juez.

Por lo tanto, el rector Vera Jiménez comprometió que se abran las fosas de Jojutla y ahora las de Chamilpa para conocer la situación irregular en la que se encuentran igual o peor que lo que se detectó en las fosas de Tetelcingo donde se evidenció una práctica que implica crimen de lesa humanidad es que deben ser castigados.

El rector calificó al gobierno de Graco Ramírez, como autoritario y faccioso. “Él dijo que se sometería a revocación de mandato cada dos años. Sométete a revocación de mandato y que tus electores decidan. Y que el pueblo de Morelos decida si quieren que sigas. Y yo también me someto a la consulta de la comunidad universitaria. Y vamos a ver qué piensan nuestros electores”.