Serpientes y escaleras - Graco y Vera, el debate

Opinión

Eolo Pacheco |

2016-08-29

La crisis en Morelos ya rebasó las fronteras estatales. El viernes dos personajes principales de nuestra entidad discutieron públicamente en cadena nacional. Las acusaciones entre ambos son muy graves.



El viernes pasado el gobernador de Morelos y el rector de la UAEM acudieron al programa de Carlos Loret de Mola en Televisa: intercambiaron acusaciones en una pugna que ha escalado a nivel nacional. Graco acusa al universitario de corrupto y Vera señala al ejecutivo de cómplice de la delincuencia.



Esto es lo que se dijeron al aire:

Graco Ramírez- Estamos ante un fenómeno muy claro que llamo yo de confabulación:

Un obispo contrariado y molesto que ha actuado en una agenda política muy clara con respecto a los matrimonios igualitarios. Hoy en Morelos con el congreso hemos logrado la reforma constitucional para reconocer esos matrimonios.

Transportistas que con la reforma planteada por los diputados no quieren un transporte moderno; son unos cuantos caciques.

Un rector que ha recibido todo el apoyo de nuestro gobierno, que ha recibido cerca de 6 mil millones de presupuesto este año, dimos autonomía financiera a la universidad y no tiene precedente el apoyo; hay 26 mil estudiantes con beca.

Tiene serios problemas el rector: esta siendo cuestionado por la ASF, el auditor ha encontrado desvíos por más de 600 millones y habla de la próxima cuenta pública por otros 400 o 600 millones de pesos más. Es un rector que tiene problemas de opacidad y no puede ocultarse en la autonomía universitaria para plantearse que él no tiene nada que ver con este tipo de actividades.

Alejandro Vera- Totalmente falso, el gobernador nuevamente miente, ha hecho de la mentira su forma de gobierno. Ninguna autoridad competente ha dictaminado que yo haya desfalcado a la universidad. Hemos sido responsables en la solventación de las auditoría, igual que como está atendiendo el gobierno del estado sus auditorías y las denuncias millonarias.

Carlos Loret: ¿Lo que dice es que hay una investigación de la auditoría pero están todavía en la fase de presentar las pruebas?

AV- Por supuesto, estamos en la posibilidad de apelar cualquier dictamen, no hay una sentencia firme. El problema financiero de la universidad tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones aprobado por el congreso del estado en 1967 y el gobernador no quiere reconocer que es una deuda de estado; se comprometió en febrero a impulsar nuestro ingreso al programa de saneamiento financiero, cosa que no cumplió y eso nos tiene en esta situación.

El verdadero problema que estamos viviendo en Morelos tiene que ver con la inseguridad y la violación sistemática de los derechos humanos. Desde que está el gobernador se han incrementado 366% los secuestro en comparación con el gobierno anterior, datos del Sistema Nacional de Seguridad. Y la cifra negra que reporta el INEGI en 2015 es la más alta. El tema de la violación de los derechos humanos es recurrente: las fosas y los muertos de Tetelcingo hablan; algunos especialistas consideran que las fosas de Tetelcingo violan más los protocolos forenses que las fosas del crimen organizado.

GR- El rector de nueva cuenta no dice las cosas que están ocurriendo: aquí está la foto del reconocimiento que me da como el gobernador que me más ha apoyado a la universidad. Es un testimonio público que me entregado.

El problema no es que hayamos incumplido nosotros, el problema es que la ASF ya tiene una auditoría forense, es decir, una auditoría terminal. Es muy grave porque ya están las consignaciones en la PGR contra la universidad y el rector.

Lo más importante es que en Morelos nosotros tenemos transparencia, soy un gobierno que entrega cuentas y no tengo problemas de auditorías ni en el estado ni en la federación. He sido auditado por el congreso; el congreso intentó auditar al rector y eso lo tiene molesto porque dice que es una violación a la autonomía. Yo he presentado año con año mi declaración patrimonial.

La fosa común de Tetelcingo es una fosa en un panteón en donde la fiscalía de Morelos participó con la PGR, la PF, con la CNDH y observadores de la ONU. Se están adelantando (la universidad), construyendo una cortina de humo sin ningún sustento científico. Hay que esperar el resultado.

CL- ¿No hubo errores?

GR: Por supuesto. El fiscal está actuando con toda responsabilidad para investigar quién fue el responsable de ellos, pero no competen a mi gobierno.

AV: No son errores, son crímenes; el gobernador niega sistemáticamente los hechos, los sigue negando, es grave: ahí se depositaron cuerpos sin hacerles las necropsias de ley, se tiraron cuerpos, hay una niña que se presume fue víctima de trata. El gobernador fue negligente y no actuó conforme se lo pidieron las víctimas y no abrió (las fosas) por su voluntad: un juez se lo ordenó.

Las denuncias de hechos que hay en relación a la universidad son como las denuncias que hay contra el gobernador, no hay nada concluido.

La auditoría especial que dice el gobernador se ordenó en el marco de la apertura de las fosas de Tetelcingo, fue para cubrir los crímenes de las fosas: primero fueron las fosas y luego vino la auditoría especial; la estamos atendiendo, nunca me he negado a ella. Es una manera de querer acallar a la UAEM, es un uso faccioso de la auditoría.

La presidenta de la junta política del congreso autorizó una fosa en Jojutla donde se encontró una mandíbula a flor de tierra, aquí está el cuerpo (foto) de cómo tienen los cuerpos en la fiscalía, de cómo los vecinos reportan como un perro le comió un pedazo a un cuerpo. Aquí está las fotografías de cómo son tratados los cuerpos en el gobierno de Graco Ramírez: totalmente una atrocidad, son violaciones graves a los derechos humanos y se violan todos los protocolos forenses.

GR- Yo creo que está claro que estas fotos hay que ver su coinciden con la realidad de Morelos; no están certificadas.

Estamos ante una confabulación de la iglesia, de los transportistas y la universidad. “Este es el discurso del ladrón que dice agarren al ladrón” El que dice que cualquier acuerdo de transparencia y rendición de cuentas es una venganza política. Están construyendo un discurso a partir de una realidad que estamos corrigiendo. Tenemos un C5 que han visitado 5 gobernadores, se ha reducido el secuestro y la señora Wallace reconoce que en Morelos se han reducido los delitos de alto impacto. Es una agenda particular de ellos para esconder la realidad. Yo no estoy comprometido con los delincuentes ni con los criminales, se equivocaron de gobernador, yo rindo cuentas.

AV- ¿Por qué te sentaste con criminales? Tu lo dijiste públicamente con Ciro. No lo elegimos para que se sentara con criminales. No pasa un día en Morelos sin que ocurra un delito de alto impacto. Es un grave problema la inseguridad

GR- Esos son los argumentos permanentes de las “Alejandroaventuras”. Él reconoce que hemos invertido permanentemente en la universidad. El rector debe dejarse de retórica, asumir su responsabilidad y explicar a la universidad en dónde está el dinero.

En octubre la universidad puede quedar en parálisis financiera: pidió un crédito a un banco sin el aval del congreso y el gobierno del estado. Al señor no le importa la legalidad, hizo un crédito con una autorización muy mañosa ante el Consejo Universitario ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se han utilizado?

AV. El dinero está en las 41 obras que tenemos en la universidad. La ley de deuda pública no nos aplicaba, por eso no pedimos autorización. Las denuncias de hechos de la PGR contra la universidad son similares a las que hay presentadas contra el gobierno del estado; estamos en el proceso de peritajes.

GR- Si hay irregularidades en el proceso de las fosas de Tetelcingo se va a aplicar la ley. Ya está vinculada a proceso la directora de periciales de la procuraduría anterior y el ex procurador será llamado a declarar para esclarecer los hechos. No tenemos nada que esconder en este tema.

No protegí al ex procurador ni fui negligente. En tema de derechos humanos estoy al día, es mi convicción de vida, por eso los matrimonios igualitarios y por eso la Beca Salario, son decisiones de política pública. Somos el primer estado con ley de víctimas en el país

La agenda de derechos humanos es mi convicción; hay una estratagema de discutir un tema para distraer el tema de fondo que es la corrupción… y a mi no me salpique el rector porque yo no tengo ningún señalamiento de la auditoría estatal y federal.

AV- Hagamos el compromiso público gobernador, y abramos las fosas de Jojutla y la de Chamilpa.

GR- Por supuesto que estamos en proceso de abrirlas con la participación de todos. Como en Telelcingo nunca escondimos nada.

AV- Las fosas de Tetelcingo se abrieron por orden de un juez.

GR- No me ordeno ningún juez, fue mi decisión.

AV- ¡Claro que fue por la orden de un juez!

GR- El tema de las fosas está claro, yo le pregunto al rector que diga ¿en donde está el dinero? Que te explique el fenómeno de gravedad de una red de lavado de dinero que se instauró en la universidad en 2013 y 2014

CL- ¿Hay confabulación entre iglesia, universidad y transportistas por aplicación de políticas públicas para tratar de tumbarlo (a Graco)?

AV- No. Es la manifestación de un pueblo que se siente agraviado; cien mil personas salieron a la calle para denunciar violaciones a derechos humanos porque buscamos canales de participación y los diputados afines al gobernador acotaron los mecanismos de participación; era una promesa de campaña.

¡Sométete a una revocación de mandato y que tus electores decidan y que el pueblo de Morelos decida! ¡Yo también me someto a la comunidad universitaria y vamos a ver que piensan nuestros electores!

CL- ¿Acepa someterse a una revocación de mandato?

GR- ¡Por supuesto que lo acepto! Hay que solicitar el mecanismo. Pero antes van a aparecer las pruebas de la corrupción del rector. Aquí tenemos la evidencia (foto): el obispo con la playera universitaria, el rector y su hoy funcionario que trabaja para el rector (Sicilia). ¡Estas son las evidencias de un acuerdo para esconder lo que pasa en la universidad!

Lo más importante es que estamos trabajando: los diputados, el TSJ y los alcaldes estamos; no hay una situación de ingobernabilidad, el congreso está abierto para discutir con todos. No le gusta al Obispo porque le aprobaron la ley de matrimonios, ni al rector porque le plantearon una auditoría para que aclare que hizo con un crédito indebidamente hecho.

En Morelos no hay la situación que prefiguran. ¿Qué tienen que ir con el secretario de gobernación a pedir que quiten a un gobernador? ¿Qué no se dan cuenta que hay mecanismos democráticos para hacerlos? Ahora van con Antorcha campesina y con los Panchos Villa ¿Qué hace una universidad con ese tipo de personajes que cierran carreteras?

AV- ¡Denunciando violaciones graves de derechos humanos donde hay que tomar posición! Javier Sicilia está amenazado, su coordinador de asesores amenazó de muerte a uno de nuestros periodistas… asesinaron a Gustavo Salgado, a 20 abogados defensores de derechos, entre ellos uno nuestro.

GR- El Morelos que describen las “Alejandroaventuras del rector” es donde él es perseguido e inventa amenazas para justificar la corrupción y declararse víctima de persecución por lo que va a salir al rato. Está acreditando todo para que cuando venga la decisión judicial de que es responsable de peculado y daño patrimonial a la universidad, argumentar que fue una venganza política. Yo no soy quien lo está auditando.

La confianza en Morelos se está mostrando, tenemos inversiones muy importantes: el mejor centro acuático de Six Flags se está construyendo en Morelos… son elementos de la confianza en los resultados que tenemos en seguridad. Los actos de inseguridad los hay en todas partes. Soy hijo de militar, tengo disciplina y no me coludo con ningún político conservador que no defiende derechos humanos.

AV. Esta es de las pocas entidades en donde hay un decremento en el PIB y donde más han crecido el número de pobres y la pobreza laboral es la más alta.

CL- ¿Usted quiere ser gobernador?

AV- ¡No, en lo absoluto!. No quiero administrar el infierno ni robarle su negocio manchado de sangre.

CL- ¿Usted quiere ser presidente?

GR- ¡Por supuesto que si y hacer las cosas que estamos haciendo en Morelos! La Beca Salario que hoy tenemos en Morelos para estudiantes se puede hacer para todo el país.

AV- La Beca salario es un programa federal. Que juzguen los ciudadanos.

GR- Esperemos el resultado de la auditoría ¿Dónde está el dinero?

posdata

El primer golpe del debate lo gano el gobernador; sus tablas políticas se notaron. El post debate es del rector: el desprestigio del tabasqueño es muy pesado y la gente no le cree. La estrategia de comunicación de este gobierno no ha cambiado, es igual que siempre; es lo mismo que hundió a este régimen.

redes sociales

Aquí el link del debate entre el gober y el rector:

http://noticieros.televisa.com/programas-despierta-carlos-loret-mola/2016-08-26/gobierno-morelos-uaem-acusaciones-inseguridad-desfalco/

Comentarios para una columna sonriente: eolopacheco@elregional.com.mx

Twitter: @eolopacheco www.facebook.com/Eolopachecomx