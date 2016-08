Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-08-29

A la alza, robo de



cajeros automáticos

Pérdidas millonarias vienen reportando las aseguradoras y el sistema bancario, con el robo con violencia de cajeros automáticos, muchos de ellos instalados en Morelos, que han sido objeto de la delincuencia, quienes destrozan y arrancan desde su base el costoso equipo y se lo llevan, pese a que hay cámaras de vigilancia y “seguridad” que observan sus movimientos y alertan de inmediato a la policía, pero nadie interviene.

Es un misterio el porqué la policía se niega acudir al lugar a donde se reporta un robo en proceso del cajero bancario, porque las maniobras para cargar con un cajero automático no son fáciles, se llevan de 10 a 20 minutos en desarmarlos o arrancarlos desde su base, utilizando cadenas de acero jaladas por una camioneta.

El equipo es fuerte, bien armado, con medidas de seguridad, prácticamente blindado, pero los ladrones utilizan herramientas como marros de alto calibre, cinceles, sopletes, cadenas, camionetas y todo cuando haya a su mano para robar el equipo, que además de contar con una alcancía con importante suma de dinero, quizá 500 mil pesos o más, cuenta con un equipo de alta tecnología informática.

Se han robado cajeros de tiendas de conveniencia, a donde cuentan con cámaras de vigilancia y un servicio de alarma, que, al momento de un robo se activan de inmediato con señal a la policía, pero tal parece que la policía está de vacaciones, o no haya policías disponibles, o los policías de plano no quieran atender el evento.

Lo cierto, es que esta banda criminal se toma de 10 a 20 minutos en lograr destrozar el equipo y, por lo pesado que es, con suma dificultad lo suben a la camioneta en que viajan para llevárselo, pero nadie los regaña, nadie evita que sigan con la destrucción y pese a quedar grabadas sus cámaras, sus huellas dactilares, las placas de las camionetas, nadie mueve un dedo para su detención.

Uno de los casos que más llama la atención, es el robo y destrucción del cajero Banorte, instalado en la comandancia de la Policía Turística de Cuernavaca, junto al Chapitel del Calvario, a donde se cree, debería haber policías y además, en ese lugar, como es el centro de concentración de manifestantes, el Estado ha colocado una gran cantidad de cámaras, inclusive con sonido, para conocer quiénes están y que es lo que planean.

A pesar de tantas cámaras, supuestamente conectadas al mentado C-5, o no funcionan o el C-5 todavía no está trabajando, porque el cajero al que me refiero, los responsables se dilataron casi media hora en llevárselo y todo ello lo hicieron frente a una comandancia, a decenas de cámara de vigilancia, incluyendo las del cajero y nadie movió un dedo para evitarlo.

Hay sospechosismo si en Morelos, en verdad existe vigilancia con cámaras de seguridad o, las cámaras, solo se activan para grabar a líderes que se manifiestan contra el gobierno. La respuesta la tiene usted.





Violador y ladrona

terminan en los separos

Policías municipales lograron la detención de dos personas por los delitos de abuso sexual y robo en los municipios de Ocuituco y Totolapan.

La primera detención fue a las 11:15 horas, cuando policías recibieron un auxilio al número de emergencias 066 para acudir a la carretera Ocuituco-Tetela del Volcán, municipio de Ocuituco, donde se había registrado un caso de abuso sexual, por lo que acudieron al lugar.

La madre de la afectada manifestó a los uniformados que su vecino en estado de ebriedad, había ingresado a su domicilio e intentó abusar de su menor hija y quería proceder en su contra; por lo anterior se detuvo a Tomás “N”, de 24 años de edad.

La segunda detención fue en Totolapan, a las 17:00 horas, cuando recibieron el reporte de un robo a transeúnte sobre la Plaza la Constitución 1810, por lo que se acercaron al lugar; el afectado les dijo que al estar estacionando su unidad del transporte público, llego su ex pareja, subió al asiento delantero y le arrebató su teléfono celular para después correr, por lo que iniciaron un dispositivo de búsqueda.

Fue metros adelante sobre la calle Álvaro Obregón y Aldama que le dieron alcance, al realizarle una revisión le fue encontrado el teléfono celular del afectado, por detuvieron a Mayra “N”, de 21 años de edad, vecina de Totolapan.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común quien se hará cargo de su situación jurídica.