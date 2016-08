Cultura

Bonifacio Pacheco

2016-08-29

Instagramateur



Taller dirigido a público en general mayor de 18 años con el objetivo que los alumnos aprenderán a construir de forma narrativa una secuencia de imágenes a través del uso de la aplicación Instagram como herramienta de trabajo. Este taller es un acercamiento a la práctica artística de la fotografía de manera entretenida y educativa.

En La Presidencia los sábados 3 y 10 de septiembre de 12:00 a 15 horas, costo por persona $300.00, se entregará constancias de participación Edificio Yalile 18-1 calle Santos Degollado esquina Mariano Matamoros centro de Cuernavaca; inscripciones e informes en el teléfono 777 1337345, correos-e: renediazmx@gmail.com lapresidenci@gmail.com

UNAM MORELOS: HeForShe, exposición de Fotografías “Dysania, Mujer del arte a la maravilla” Ricardo Modi, inauguración en el Instituto de Ciencias Físicas; Ciclo de Conferencias a las 12 horas; Torneo de Basquetbol Interinstitucional en las Canchas CCG a las 16:00 horas;

Información en el teléfono 3290885, pagina-e: http://www.morelos.unam.mx/gaceta/ ――― Chad Cowan, Department of Stem Cell and Regenerative Biology, Harvard University. Boston MA, USA dentro del programa Genome Editing presentará la ponencia “From modeling disease to novel therapeutics” en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17 horas; Información en la pagina-e: http://www.lcg.unam.mx/frontiers/2016-02/Chad+Cowan

TALLER “Manda alas en tu imaginación” a través de la lectura del cuento “Leyendas Mayas” del CONAFE; Derivado de la lectura los niños se formaran en grupos y pintaran mandalas de manera libre; entre el ir y venir el niño descubrirá un mundo mágico de colores y formas, terminada su obra le pondrán nombre; en la Casa de Lectura Infantil y Juvenil “Comenius” lunes y miércoles a las 11 horas; Edificio anexo al CCI La Vecindad, entrada gratuita.

SIMPOSIO “Iván Ilich. Lo político en tiempos apolíticos: 90 años”; inauguración en el auditorio Emiliano Zapata campus Chamilpa de la UAEM a las 17 horas.

CINE PLANTÓN presenta “La Sal de la tierra (Salt of the Earth)”, Director Herbert J. Biberman, EUA 1954, con las actuaciones de Rosaura Revueltas, Juan Chacón y Will Geer, a las 19 horas. La huelga que protagonizaron unos mineros de Nuevo México supuso una dura y amarga batalla, pero contaron en todo momento con el apoyo de sus mujeres. Controvertido melodrama semidocumental en el que intervienen personajes reales, pero que tuvo que afrontar innumerables problemas durante y después del rodaje: el director, el productor, el guionista, el compositor y el actor Will Geer figuraban entonces en la "lista negra" del Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. Hoy en día, en cambio, es una de las pocas películas que se conservan en la Librería del Congreso de los Estados Unidos por su valor histórico y cultural.

REALIZA TU SERVICIO SOCIAL en La Tallera. La Tallera fue la casa-estudio de David Alfaro Siqueiros, quien la habitó los últimos 10 años de su vida. En 1965 aquí se construyó el primer taller para el muralismo en el mundo. El espacio se reabrió, en el 2012 integrándose a la red de museos del INBA. Hoy en día La Tallera opera como museo de arte contemporáneo y recinto cultural; estudiante de artes visuales y plásticas, arquitectura, educación y comunicación, participar en su programa de servicio social; interesado enviar un correo a: tallera.educacion@inba.gob.mx.

CURSO TALLER “De la literatura a la oralidad: El gozo de preparar un cuento” que impartirá Marcela Romero García, narradora oral reconocida a nivel internacional en el centro cultural infantil La Vecindad el viernes de 10:00 a 15:00 horas; y el sábado de 15:00 a 20:00 horas; entrada gratuita, cupo limitado a 20 personas; informes e inscripciones en el teléfono 3105371.

TALLER DE ACUARELA impartido por la Maestra Elsa Molinar los viernes de 16:30 a 19 horas, informes en el teléfono 3188090.

FABRICANDO LA LUZ, taller de iluminación artística, dirigida a mujeres interesadas en el manejo de luz en el escenario, cupo limitado a 10 alumnas, quedan 2 lugares, informes en el correo-e: esilailuminacion@gmail.com.

bonifaciopacheco@hotmail.com