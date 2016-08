Local

Blanco: todo es una farsa, no renunciaré

Gerardo Suarez |

2016-08-27

Alcalde capitalino niega haber firmado un contrato para recibir siete millones de pesos, según los hermanos Yáñez, del PSD





Presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado por el delito de falsificación





"No voy a renunciar; no le voy a dar el gusto a estos cabrones rateros (los hermanos Roberto y Julio Yáñez) que quieren que me vaya para que pongan a mi suplente que es su amigo", Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca.



Lo anterior, tras rechazar el edil Cuauhtémoc Blanco haber firmado un contrato por el que le dieron siete millones de pesos, como lo aseguraron los hermanos Yáñez y el Partido Socialdemócrata (PSD) en medios nacionales para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca.

La cápsula en la que se le señala de haber firmado dicho contrato, fue transmitido la noche del pasado jueves, y en él, los hermanos Yáñez Moreno incluso, muestran documentos en la que Cuauhtémoc Blanco firma el contrato. Al respecto, el edil dijo que todo es una farsa y que no ha recibido recurso alguno por haber aceptado contender por la presidencia municipal de Cuernavaca.

En rueda de prensa, Blanco Bravo precisó que por los actos de corrupción descubiertos al interior del ayuntamiento, fue cesado Roberto Carlos Yáñez Moreno como Secretario de la comuna, y recordó que por estos hechos, existen procesos administrativos en su contra al referir que desde el inicio de su gestión, advirtió su rechazo a actos irregulares.

“Tenemos bien puesta la mirada en el presente y en el futuro de Cuernavaca, por eso estamos limpiando la casa de la corrupción, de los actos improvisados y de las ocurrencias”.

“Es necesario dejar en claro que en relación al cargo que tengo como Presidente Municipal de Cuernavaca, no recibí ni he recibido cantidad alguna que sea ajena al salario y prestaciones que la ley otorga, desde el inicio de mi gobierno establecí como principal lineamiento la honestidad y la transparencia, para ser una administración austera, que combata la corrupción y trabaje a favor de la sociedad”, dijo.

Dejó en claro que ante estos señalamientos, decidió presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de falsificación de firma, amenazas que he recibido vía telefónica y lo que resulte, así también entablará por la vía civil una denuncia por daño moral en contra de los hermanos Julio César y Roberto Carlos Yáñez Moreno, éste último como ustedes saben tiene procedimientos administrativos en su contra por su mal desempeño como secretario del Ayuntamiento.

A fin de poner fin a la serie de ataques esencialmente mediáticos que estas personas se han empeñado en realizar en mi contra, he optado porque sean las autoridades judiciales las encargadas de investigar y, en su caso, determinar la eventual responsabilidad de los hermanos Yáñez en los delitos antes mencionados.

Reiteró que Cuernavaca no tiene partido, Cuernavaca es su gente, no personajes perversos que pretenden desestabilizar, engañar a la población con chantajes y con historias que ni ellos mismos se creen.

Cuernavaca merece un gobierno honesto y que se dedique expresamente al desarrollo social, dejando de lado distracciones estériles que sólo afectan la tranquilidad y el bienestar de la población, finalizó