2016-08-27

Se vulnerarían los derechos de los jueces y operadores de juicios orales, dijo



Para hacerlos, deberá existir una reforma de ley que establezca este tipo de mecanismos, señaló





Como “inconstitucional”, calificó la aplicación de exámenes de control y confianza a jueces y operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (juicios orales), así lo consideraron representantes del Poder Judicial, luego de manifestar que se vulnerarían los derechos de los propios funcionarios ante la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



De acuerdo con la representante de los Jueces ante el Consejo de la Judicatura local, Emilia Acosta Urdapilleta, afirmó que el pasado 18 de marzo el 2015 la Suprema Corte impulsó una jurisprudencia a nivel nacional, en donde califica como “inconstitucional” someter a las pruebas de confianza a los impartidores de justicia, por lo que aseguró que para su aplicación deberá existir una reforma de ley que establezca este tipo de mecanismos.

“Los diferentes recursos que existen en materia de capacitación de los jueces revela su conocimiento de que realmente está capacitado para llevar a cabo estos recursos, respecto a la calidad moral y honestidad que son atributos que debe tener el juzgador, esto ya fueron analizados en su momento por el Consejo de la Judicatura, una vez que ingreso a sus funciones en su nombramiento, ya que deben de tener lineamientos como tener buena fama pública, tener muchos aspectos (…)”, dijo.





Ni por ética podrían

someterse a éstos

Acosta Urdapilleta reiteró que ni por ética de los funcionarios judiciales podrían someterse a los exámenes de confianza, debido a que deberá de existir la iniciativa de ley para cumplir con los lineamientos, ya que en su momento cuando fueron elegidos por el Consejo de la Judicatura local se ponderó su imagen.

“En este momento no hemos platicado, ahora yo soy la representante de los Jueces en el Consejo de la Judicatura, no tengo la voz definitiva sobre el particular, yo solamente puedo expresarle lo que hasta el momento se ha dado, una iniciativa así debe ser consensada a todo el Poder Judicial y me refiero a quienes estamos en el cargo (…) A pesar de que el examen de confianza es muy ambiguo, su interpretación no es tan fiel y exacta, debido a que éstos fueron los principales argumentos que la Corte ya analizó y de los cuales, esta medida no sería muy adecuada de protegerse”, señaló.





Medidas para vigilar

a jueces corruptos

Cuestionada respecto a un posible mecanismo que genere la confianza de los jueces hacía la ciudadanía, Acosta Urdapilleta indicó que cualquier ciudadano puede presenciar las audiencias orales, ya que este mecanismo es muestra para el Consejo de la Judicatura local, demostrar la transparencia en la impartición de justicia.

Además de que otra de las medidas que han adoptado para evitar que los jueces de control y juicios orales puedan ser corrompidos ha sido mediante la visita sorpresa de los propios integrantes del Consejo de la Judicatura en las audiencias orales, lo que ha provocado un buen resultado para evitar presuntos actos de corrupción.

“La mayor parte de quienes han sido nombrado como jueces llevan una trayectoria limpia dentro del Poder Judicial y me refiero a limpia porque no hay quejas en su contra, o porqué estas fueron infundadas, porque además tienen una trayectoria de reconocimiento (…) Es imposible decir que meto las manos al fuego por ellos, porqué puede haber una persona que falle y no por eso el Poder Judicial es corrupto, no se puede generalizar”, declaró.