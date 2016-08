Observador político - Persecución de la SMyT vs Transportistas

Opinión

Gerardo Suarez |

2016-08-27

Durante décadas, los morelenses se han quejado del mal servicio que brindan la mayoría –no todos, otros dan un buen servicio- de los transportistas en los diferentes municipios del estado de Morelos. Las famosas “carreritas” que realizan, el convertirse en discotecas rodantes, la mala calidad en el servicio así como en el trato de los choferes, sin embargo, si el servicio no ha sido el mejor se debe a que el gobierno jamás metió mano firme y respetando sus derechos, para lograr cumplir con los parámetros mínimos que requiere la sociedad. Empero, ahora, aprovechando de estos errores, el gobierno de Graco, en lo que será otro negocio, primero ordena legislar y luego pretende socializar su proyecto del Morebús en detrimento de miles de transportistas.



LA PERSECUCIÓN CONTRA TRANSPORTISTAS.- Para el gobernador Graco Ramírez y todos los integrantes de su gabinete, el tiro está cantado contra quienes se han opuesto a sus políticas en materia de transporte y los principales, sobre todo en la capital, han sido los representantes de las agrupaciones de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes y Rutas Unidas con Aurelio Carmona. De golpeadores y delincuentes no los baja, lo malo es que sólo los desprestigia y no presenta las denuncias penales correspondientes de los supuestos delitos de los que son acusados. La situación en contra de estos líderes y sus agremiados del transporte se ha intensificado incluso, hubo aquellos que en la zona sur los acusaron de drogadictos y portación de armas. Al final, los señalados salieron libres pero la “quemada” y los señalamientos en su contra ya no se los quitaron. Para mucha gente fueron culpables y considerados como delitos, sin importarle a la autoridad que sean inocentes. Incluso, los señalados denunciaron que son inocentes de las acusaciones sin sustento y que todo se debió, para presionar y amenazar a su gremio para que no saliera a las calles a marchar de alrededor de 100 mil personas donde solicitaron la renuncia de Graco Ramírez Garrido Abreu.

Y una vez que fueron aprobadas las reformas del transporte sin haber sido tomado en cuenta, mucho menos de haberlo socializado entre los concesionarios y chóferes, intentan ahora, tratar de demostrar las bondades que ofrecerá lo que será el nuevo Morebús sin que haya una aceptación social y mucho menos de quienes utilizan este medio como su única fuente de empleo.

Lo grave, es que tras la campaña que han hecho los llamados ruteros en la parte trasera de sus unidades, las figuras de los legisladores a quienes responsabilizan por las reformas, se inició una campaña de persecución contra los conductores que ha iniciado Jorge Messeguer Guillén, secretario de Movilidad y Transportes, porque están siendo infraccionados ahora porque “se les detectó inscripciones ofensivas hacia las personas de los diputados del Estado de Morelos”. Lo cierto, lo real, es que la campaña contra los representantes populares ha tenido un éxito acertado en los distintos puntos de Morelos donde están siendo exhibidos con publicidad gratuita.

EL MORELOS BRONCO.- La ausencia del gobernador de Morelos en búsqueda de su alocada aspiración presidencial que ha realizado en los últimos años, ha ocasionado un alejamiento de la sociedad y por ello, molesto porque sus problemas diversos y constantes no sean atendidos y por el contrario, cuando se exige se cumplan y realizan marchas y mítines que ya es una tradición en la entidad, son señalados, cuestionados y acusados con intentar desestabilizar a la presente administración y por ser venganzas políticas.

Y es que, las políticas públicas que se han impuesto sin el consenso de los actores y mucho menos en socializar los proyectos y reformas, están provocando que el pueblo bronco de Morelos despierte y se percate de la fuerza que representa en la entidad ante los excesos y abusos cometidos por el gobernador Graco Ramírez. Los grupos sociales cada vez son mayores y las mentiras del mandatario lo único que han ocasionado es generar las condiciones de rechazo y odio hacia quien le dieron su voto y su confianza que sólo busca y buscará su beneficio personal y el de su familia por encima de la población morelense.

El estar tomados los tres poderes de manera simbólica, sobre todo el Ejecutivo y Legislativo, no es cosa menor. El tema se les puede salir de las manos a las autoridades y por tanto, será fundamental y efectiva la respuesta que les ofrezca Miguel Ángel Osorio Chong en la secretaría de Gobernación este martes al medio día, fecha y hora a la que están convocados los integrantes del Frente Amplio Morelense que siguen teniendo una misma petición como es la salida de Graco Ramírez.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: gerardosuarez73