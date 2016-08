Justicia

2016-08-27

Cualquier ciudadano poseedor de un automóvil o motocicleta forzosamente tiene que acudir a esta dependencia para realizar los trámites correspondientes, ya sea para solicitar una licencia de conducir, tienen que visitarla, para realizar trámites.

Esta dependencia que por muchos años contó con un edificio amplio, cómodo y propio, en esta administración graquista, les dio por cambiar de sede e irse a rentar en un costoso edificio submarino (Casi siempre está inundado) y alejado del centro de la ciudad.

La promesa para justificar el millonario gasto de impuestos que paga usted como yo, era de estrenar oficinas de primer nivel, con alta tecnología con capacidad de realizar cualquier trámite en cuestión de 5 a 10 minutos y evitar la molesta espera y la presencia de “Coyotes”.

Pero no, resultó peor el remedio que la enfermedad, porque, con nuevas instalaciones, -por cierto, bastante defectuosas que han dañado a la mayor parte de los expedientes-,las cosas van de mal en peor y, sea cualquier el trámite que vaya a realizar, se tendrá que pasar no menos de 5 horas de espera, si bien le va, sino, en dos o tres días logrará pagar sus contribuciones.

Es ahí en donde los funcionarios intentar dar lástima a la sociedad, al justificar que no hay funciones en esa dependencia, porque cayó un rayo, porque llovió un día antes, porque hace calor o por cualquier motivo, pero el hecho de que usted vaya a tratar de hacer un trámite y vea el famoso letrerito: “No hay sistema”, que debería decir, No hay servicio al público, porque el “Sistema” está ahí, máquinas viejas y rentadas con altísimo precio, sencillamente no dan el ancho y a cada rato se descomponen, porque nadie le puede exigir a un equipo de desecho que sirva y de el ancho.

Estos cierres y pérdida de tiempo en esas nefastas oficinas, a donde estamos obligados a ir, da marguen a que un grupo de “Coyotes”, autorizados para operar en las instalaciones “lleven agua a su molino” y se dejen pedir de 500 a mil pesos por trámite sencillo y la cantidad se eleva de acuerdo a lo que vaya a solicitar.

El método para tranzar al contribuyente consiste en que los mañosos burócratas requieren requisitos fuera de lo normal, como ir al internet a "bajar" por su cuenta la póliza de pago en el caso de tratar de dar de alta, baja o cambiar de propietario un vehículo.

Ya con la póliza, tienen que ir a pagar a las cajas de Telecom; una vez con el recibo de pago se tienen que volver a formar en una fila para que intenten obtener una “ficha de turno" al interesado por parte del personal de finanzas que revisa los documentos y las firmas de los mismos, sin ser peritos en la materia, pero si por error del contribuyente a la hora de capturar los datos para imprimir su póliza tuvo algún error, el trámite ya no se realiza, no le dan turno y lo rechazan para que inicie nuevamente, aunque ya haya pagado, tiene que volver a pagar, y posteriormente hacer otro trámite para que le devuelvan el dinero, del primer pago, lo que tarda de dos meses a un año.

De tal manera, que si todos sus datos están correctos, lo pasan los con peritos a revisión de los números de serie de motor, datos del propietario y ya dan su visto bueno para que les entreguen sus documentos o placas, pero si estos por igual detectan un error, cancelan el trámite, y obligan al contribuyente a volver a pagar e iniciar todo desde el principio.

Algunos trabajadores de la dependencia, se quejaron que este tortuguismo sospechoso es consecuencia de personas incapaces al intentar "un sistema de citas" que no funciono y solo cuentan con dos personas, que reciben y revisan los documentos al contribuyente y desde ahí comienzan las largas filas.

Es de conocer el rumor que se corre sobre la mentada “Plaza Novum” donde se ubican, que es propiedad de altos funcionarios, claro está, con prestanombres, para hacer el negocio redondo por una o dos décadas, al firmar un lucrativo contrato que evite cambios con un nuevo gobierno, pero bueno, ya habrá justicia divina para esta gente.