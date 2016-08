Cultura

Redacción | Arq. Manuel Galguera Villa

2016-08-27

Una preocupación que tengo, desde hace mucho tiempo, es la indiferencia que demostramos casi todos los que vivimos en Cuernavaca, y es que nos vale un cacahuate la desaparición que sufren todos los días nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, nuestras casas, edificaciones e inmuebles emblemáticos y alguno que otro edificio histórico o patrimonial.La disculpa que damos, la gran mayoría de nosotros, es que tenemos mucho trabajo, y eso no nos permite estar al pendiente de lo que sucede entorno a nuestra ciudad, y menos, con nuestro patrimonio arquitectónico; otros comentan que nuestras autoridades ni nos consultan para nadalo que piensan hacer,que para qué perdemos el tiempo, que si ya lo “pensaron así” lo van a desarrollarasí, sin importar lo que pensemos los que vivimos aquí.







Considero que lo que nos hace falta a todos los que nos jactamos de ser “cuernavacos”, ya sea por nacimiento o por adopción, es interesarnos un poco más por lo que sucede en nuestra ciudad, y comprometernos en mayor grado con todos los elementos materiales e inmateriales que, desde hace mucho, han sido parte de nosotros, esos que nos han dado “identidad”, y por si fuera poco, son “esos testigos mudos” que han visto pasar la historia de nuestra ciudad tanto en los tiempos buenos como en los malos; motivo por el cual, considero que ya son parte de “nuestro patrimonio”, ese que muchos de nosotros consideramos que no tiene valor alguno, porque ya está viejo, abandonado, ese que da más problemas que beneficios, ese por el que algunos especuladores nos dan unas cuantas monedas para poner una nueva tienda, de esas que están de moda.





He leído de muchas experiencias exitosas en todo el mundo sobre la conservación del patrimonio arquitectónico, y en Cuernavaca creo que desconocemos todo eso.Considero que es el momento de poner mayor atención y compromiso en este tesoro invaluable que tiene escasamente nuestra ciudad en la actualidad, y es momento de sumar esfuerzos y voluntades, no solo de los arquitectos y de los ingenieros, sino de todas las autoridades y, sobre todo, de nuestra sociedad; ya que esa “indiferencia” que hemos demostrado la mayoría de nosotros, ha provocado que poco más del 50% de nuestro patrimonio arquitectónico, catalogado en la década de los 90s del siglo pasado, haya desaparecido ante la indiferencia de todos, y todos somos todos. El INBA dependiente de la Secretaria de Cultura Federal, es la entidad responsable de salvaguardar todo el patrimonio desde 1900 a la fecha; desgraciadamente, no tiene representación en nuestro estado de Morelos, y el INAH ha comentado que esa no es su competencia, amén de no tener ni personal ni recursos suficientes para atender ese compromiso; motivo por el cual, creo que es el momento de hacer algo por nuestra arquitectura, en especial, por la arquitectura del siglo XX, la cual, a través de la fotografía histórica,la podríamos tener como herramienta de apoyo y fuente documental invaluable para su salvaguarda y propuesta de acciones a desarrollar, que eviten ocurrencias que desvirtúan el propósito de la salvaguarda y protección de nuestro patrimonio, ahí apreciaríamos en su real esencia y magnitud los detalles, tipologías y ornamentos arquitectónicos relevantes.La tarea es ardua y un tanto difícil, pero con el apoyo y aportaciones de asociaciones civiles, universidades, colegios de profesionistas, autoridades y sobre todo de la sociedad, podría simplificarse esta tarea.Primeramente, deberá de desarrollarse un diagnóstico, los levantamientos de todos los inmuebles relevantes, su clasificación por períodos, estilos y categorías de uso, para poder llegar a una propuesta de proyecto verdaderamente sustentada, de donde se deriven acciones y compromisos, y no dudaría que en poco tiempo, estaríamos accediendo de nueva cuenta, a recursos interesantes y suficientes que provocaran la reactivación y valoración de nuestro escaso patrimonio arquitectónico; tú crees que valga la pena intentarlo? o nos quedamos callados para siempre?