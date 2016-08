Local

Gerardo Suarez |

2016-08-26

Sostiene el rector que no tiene nada de qué esconderse ni avergonzarse



Considera que el gobernador carece de respuestas claras y contundentes de cara a la ciudadanía





Al asegurar que no tiene nada de qué esconderse ni nada de qué avergonzarse, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, aseveró: “No me voy a ocultar, ni tengo algo que me haga agachar la cabeza. De hecho, le pediría al gobernador: vamos a debatir, vamos a pararnos ante la comunidad universitaria y la sociedad, ojalá acepte el debate que nos está ofreciendo Loret de Mola este viernes en la mañana, para que ahí él sostenga su versión y yo sostenga la mía”.



Este día, el periodista Carlos Loret les abrió las puertas para que tanto el gobernador Graco Ramírez Garrido como el rector Alejandro Vera debatan públicamente y defienda cada cual su postura, uno respecto al presunto desvío de recursos y el otro, en lo relativo a la crisis de inseguridad que se vive en Morelos.

Al ser cuestionado respecto a las acusaciones que le han hecho los diputados locales y el mandatario, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, puntualizó: “Me parece que el gobernador no tiene respuestas claras y contundentes de cara a la ciudadanía de lo que estamos viviendo, no quiere reconocer los índices de secuestro que se han incrementado en su administración en un 360 por ciento, tampoco quiere reconocer que tenemos encendidos todos los focos rojos, no se está haciendo nada con la alerta de género, no se está buscando a las jovencitas en los antros porque no le interesa que se encuentren con sus familiares”.

Por lo tanto, el rector de la máxima casa de estudios precisó: “Su gobierno no tiene nada de progresista, conculcar las leyes de participación ciudadana, acotando los mecanismos a momentos electorales, eliminar el Consejo de Participación, quitar la revocación de mandato no tiene nada de progresista. Ocultar crímenes de lesa humanidad, depositar cuerpos en fosas clandestinas, sin practicarles la necropsia de ley, no haciendo las carpetas de investigación, no tiene nada de progresista”.

Asimismo, acusó al mandatario de estar violentando el gobernador Graco Ramírez la autonomía de la UAEM, porque las auditorías no son un asunto que le competa a los diputados ni al gobernador, más bien es una manera facciosa de ejercer el poder, tratar de corromper la justicia, intencionar las auditorías con fines políticos que no es su papel ni su función.

Por tanto, reiteró: “A ellos no les toca interferir en la Auditoría Superior, de ellos depende la auditoría del estado pero por supuesto que tampoco tendrían que anticiparse a emitir juicios como los que han hecho, porque violentan el principio de imparcialidad que deben tener las auditorías y eso no tiene nada de progresista”.

Y a manera de ejemplo, señaló el rector que el tema de las fosas en Tetelcingo, “es un tema que tiene en jaque al gobernador perredista, por eso está empeñado en denostarme”.