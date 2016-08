Local

Gerardo Suarez

2016-08-26

A través de las redes sociales, al igual que dos periodistas



El activista social inició una denuncia ante la Procuraduría General de la República





El vocero del Frente Amplio Morelense y activista social, Javier Sicilia Zardain, reconoció amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales al igual que los periodistas Álvaro Delgado de Proceso y Julio Hernández López de la Jornada, lo que provocó el inicio de una denuncia ante la Procuraduría General de la República.







Entrevistado al respecto, el poeta también negó acusaciones en su contra por supuestas amenazas vertidas por el por la red social Twitter, “por ello ya acudí ante las instancias correspondientes para dar cuenta de los hechos”.

Previo a acudir ante la PGR, Javier Sicilia dijo que también solicitará el reforzamiento de su seguridad personal, al tiempo de acusar a las autoridades en caso de cualquier ataque en su contra, “estas amenazas ya son una cosa aberrante, yo me he enterado de las amenazas al igual que los dos periodistas por redes sociales, conocidos y amigos también me han informado de las amenazas.

El usuario @fidelmariguano es uno de los remitentes que amenaza a Álvaro Delgado que en mensaje de voz de 20 segundos dice: “Lo tenemos bien ubicado. El patrón está muy enojado con las pendejadas del libro que anda publicando. Le digo: usted está muerto. De ésta usted no se libra, está más que muerto. El patrón está molesto, señor Álvaro, se lo repito”. Por la noche, a las 21:52 horas, la misma grabación fue reenviada desde otra cuenta, @8nja, con un mensaje adjunto: “El Patrón ya dio la orden”.

Luego de que Delgado hizo pública esta amenaza, el activista Javier Sicilia escribió en un tuit: “Amenazar la inteligencia y a quienes piensan distinto, signo preocupante del México bárbaro que alienta la impunidad”, a lo que le siguió dos mensajes donde lo amenazaron de muerte también a él: “Mire @JavSicilia, usted cierre el c…, de eso me encargo yo”, y otro: “Callese viejo p… @JavSicilia @alvaro_delgado vaya pidiendo flores…”

Ante ello, dijo que es la urgencia de presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, asesorado por un cuerpo de abogados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Por último, dijo que actualmente cuenta con el resguardo de un elemento por parte de los venados de la UAEM, y un escolta asignado para su protección por parte del Gobierno del Estado, pero ante las recientes amenazas, solicitará refuerzos.