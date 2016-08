Local

Gerardo Suarez |

2016-08-26

El edil Cuauhtémoc Blanco advirtió que habrá un tercer proceso de depuración de personal



Afirmó que no permitirá más actos de ese tipo en perjuicio de los ciudadanos





Tras descartar tener aspiraciones para contender por la gubernatura en el proceso electoral del 2018, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, advirtió sobre un tercer proceso de depuración entre trabajadores y funcionarios del ayuntamiento capitalino al afirmar que no permitirá más actos de corrupción en perjuicio de los ciudadanos.







El edil capitalino dijo que por el momento está enfocado en trabajar en beneficio de la ciudadanía, que no es momento de hablar de aspiraciones políticas, “muchos de ellos depositaron su confianza en mí y en eso seguiré, en trabajar para sacar adelante a la ciudad”.





A pregunta expresa sobre su declaración patrimonial, afirmó Blanco Bravo que ya ha sido presentada en tiempo y forma ante las instancias correspondientes, pero negó a decir a los medios de comunicación a cuánto asciende su patrimonio, pues dijo que en los 20 años de trayectoria futbolística le fue muy bien económicamente. De las acusaciones en su contra sobre mal uso de los recursos, afirmó que no tiene necesidad de tomar lo que no le corresponde, “esas acusaciones las tomaré de quien vienen, tengo los suficientes pantalones y me gusta hablar de frente”, advirtió.





Cuauhtémoc Blanco también fue cuestionado sobre la manifestación que integrantes del Frente Amplio Morelense realizaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y de ello, se dijo respetuoso, que los ciudadanos tienen todo su derecho de expresar su sentir. También se refirió a los índices delictivos que se han registrados en Cuernavaca, y desde su punto de vista, dijo que estos se mantienen.





También dijo que al interior del Ayuntamiento de Cuernavaca seguirá el proceso de depuración, que las destituciones y nombramientos que ha realizado, obedece a que estas personas jugaron con su imagen, además que cometieron una serie de irregularidades en perjuicio de la comuna y los ciudadanos, y de los inspectores recién despedidos, dijo que la causa fue porque se descubrió que extorsionaban a comerciantes, “advertí que habría cero tolerancia y así será”.

Por último, también confirmó su participación en un encuentro futbolístico próximamente en Italia a convocatoria del Vaticano, y que los recursos para dicho viaje serán solventados por quien convoca, “y si no fuera así, yo tengo para pagar mis pasajes y estancia”.