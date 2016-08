Local

Piden diputados al Ejecutivo, apoyar a ex trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata

Minerva Delgado |

2016-08-26

Para ello, plantean una reasignación dentro del Presupuesto de Egresos de 2016



El Congreso local exhortó al Poder Ejecutivo para que apoye de manera económica a ex trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Zacatepec.







La petición de los legisladores, es que el Ejecutivo realice una reasignación dentro del Presupuesto de Egresos del año 2016, para destinar recursos por un millón 400 mil pesos para los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata que integran las asociaciones civiles: Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia y Fundación Cultural Emiliano Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y Gilberto Quezada.

El promotor del exhorto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara, Alberto Martínez González explicó que el llamado ya se había realizado a propuesta de su homólogo Aristeo Rodríguez Barrera en noviembre de 2015, pero no se resolvió.

El diputado Martínez explicó que los recursos implican una deuda que proviene de una promesa de campaña del actual gobernador, Graco Ramírez, misma que ha cumplido parcialmente, aunque aún faltan 336 socios de los grupos antes mencionados, que no han recibido el beneficio de una pensión mensual a causa de la quiebra y despido del 70 por ciento del personal del ingenio, que se suscitó en el año de 1991.

Agregó que sólo una de las seis asociaciones civiles fue atendida y se le está entregando el apoyo, por lo que el 80 por ciento de los ex trabajadores no ha sido ni atendido ni escuchado, de ahí que se aprobó emitir el exhorto nuevamente, para que el Ejecutivo Estatal reasigne un millón 400 mil pesos, para el pago de pensiones de estos ex trabajadores del ingenio Emiliano Zapata.

El llamado fue avalado por los diputados que integran la Diputación Permanente; ahora se espera que haya una respuesta por parte del Ejecutivo estatal.